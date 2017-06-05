البورصات العربية تحقق خسائر في 5 أسواق ومكاسب للقاهرة والرياض

خالد بدر الدين هبطت مؤشرات 5 بورصات عربية فى منطقة الشرق الأوسط فى ختام تعاملات، اليوم الاثنين، بقيادة الدوحة بعد أن قطعت أربع دول في الشرق الأوسط علاقاتها مع قطر لاتهامها بدعم الإرهاب، بينما ارتفعت مؤشرات 3 بورصات منها القاهرة…

خالد بدر الدين

هبطت مؤشرات 5 بورصات عربية فى منطقة الشرق الأوسط فى ختام تعاملات، اليوم الاثنين، بقيادة الدوحة بعد أن قطعت أربع دول في الشرق الأوسط علاقاتها مع قطر لاتهامها بدعم الإرهاب، بينما ارتفعت مؤشرات 3 بورصات منها القاهرة والرياض بفضل توقعات بأن مؤسسة مورجان ستانلى لمؤشرات الأسواق MSCI ستبدأ قريبا خطوات لإضافة المملكة السعودية إلى مؤشرها للأسواق الناشئة.

وذكرت وكالة رويترز أن مؤشر تداول أسهم جميع الشركات السعودية تقدم بحوالى 0.5% ليرتفع إلى 6965 نقطة مع إمكانية رفع تصنيف السعودية إلى وضع سوق ناشئة، وهو ما قد يجذب أموالا جديدة بمليارات الدولارات إلى المملكة، مما جعل المستثمرين يتدفقون على شراء الأسهم التي من المتوقع أن يفضلها المستثمرون الأجانب من المؤسسات مثل سهم الشركة السعودية للصناعات الأساسية (سابك) الذي ارتفع سعره 1.6%.

وكسب المؤشر الرئيسى للبورصة المصرية حوالى 0.2% ليتقدم إلى 13520 نقطة بعد أن سجل مستوى إغلاق قياسى مرتفع فى نهاية الأسبوع الماضى على الرغم من انخفاض حجم التعاملات.

وزاد مؤشر سوق مال أبوظبي الوطنى بنسبة طفيفة بلغت حوالى 0.03% ليستقر عند 4484 نقطة.

أما البورصات التى تعرضت لخسائر اليوم فقد تصدرتها بورصة الدوحة التى هوى مؤشرها بأكثر من 7.3% لينزل إلى 9203 نقطة ليفقد أكثر من 8 مليارات دولار من قيمته في أقوى تداول منذ حوالي 3 شهور ومسجلا أكبر هبوط منذ أواخر 2009 أثناء الأزمة المالية العالمية.

وشهدت الأسهم القطرية موجة بيع بشكل عام، وكان سهم شركة فودافون قطر الأكثر تداولا في السوق، حيث خسر أكثر من 10%، وكذلك سعر سهم شركة مسيعيد للبتروكيماويات بحوالى 10%، كما هبط سعر سهم بنك قطر الوطني أكبر مصرف في البلاد بحوالى 6.1%.

ورغم ذلك قال مديرو صناديق إن موجة البيع قد تنحسر سريعا غدا الثلاثاء إذا بدأ المستثمرون يراهنون على حل للخلاف بين قطر وجيرانها من دول مجلس التعاون الخليجى أو إذا بدأت الصناديق القطرية المرتبطة بالدولة في الشراء لدعم السوق.

وبعدها سوق مال دبي العام بانخفاض مؤشرها بحوالى 0.7% ليسجل 3318 نقطة مع تراجع سعر سهم شركة شعاع كابيتال 5.3% وسعر سهم مجموعة جي.إف.إتش المالية 4.7%.

وتراجعت مؤشرات بورصات الكويت والبحرين ومسقط بنسبة 0.4% لكل منها لتنزل إلى 6803 نقطة و1327 نقطة و5406 نقطة على الترتيب.