البورصات العربية تحقق خسائر في 5 أسواق وصعود مسقط

خالد بدر الدينهبطت مؤشرات 5 بورصات عربية فى منطقة الشرق الأوسط فى ختام تعاملات، اليوم الأحد، بقيادة القاهرة والدوحة والرياض وسط نتائج الربع الثاني المخيبة للآمال من شركات سعودية كبيرة، وأداء ضعيف للأسواق العربية عموما، وصعود 3 أخرى منها مسقط بنسب متواضعة للغاية.وذكرت وكالة رويترز إن مؤشر بورصة ا

خالد بدر الدين

هبطت مؤشرات 5 بورصات عربية فى منطقة الشرق الأوسط فى ختام تعاملات، اليوم الأحد، بقيادة القاهرة والدوحة والرياض وسط نتائج الربع الثاني المخيبة للآمال من شركات سعودية كبيرة، وأداء ضعيف للأسواق العربية عموما، وصعود 3 أخرى منها مسقط بنسب متواضعة للغاية.

وذكرت وكالة رويترز إن مؤشر بورصة الدوحة خسر أكثر من 1% لينزل إلى 9470 نقطة بعد معاملات ضعيفة للغاية بسبب القطاعات المرتبطة بالنفط التى سجلت أسوأ أداء حيث فقد سعر سهم شركة منصات الحفر الخليج الدولية للخدمات وسهم صناعات قطر للبتروكيماويات 2.4% لكل منهما.

وهبط المؤشر الرئيسى للبورصة المصرية بالقاهرة حوالى 1% ليصل إلى 13480 نقطة بقيادة شركة جهينة للصناعات الغذائية التى انخفض سعر سهمها أكثر من 4.6%.

وانخفض أيضا مؤشر تداول أسهم جميع الشركات السعودية فى بورصة الرياض بحوالى 0.8% ليسجل 7116 نقطة مع هبوط سعر سهم عملاق البتروكيماويات الشركة السعودية للصناعات الأساسية (سابك) 1.3% كما هوى سعر سهم زين السعودية ثالث أكبر شركة اتصالات في المملكة بحوالى 5.8 % في معاملات كثيفة للغاية.

وتراجع مؤشرا بورصتى الكويت والبحرين بنسبة أقل بلغت 0.2% لكل منهما ليستقرا عند 6795 نقطة و1332 نقطة على الترتيب بينما كسب مؤشر سوق مال أبو ظبى العام نفس النسبة ليزداد إلى 4577 نقطة مع صعود سعر سهم شركة دانة غاز 1.6%.

وصعد مؤشر بورصة مسقط بأكثر من 0.3% ليصل إلى 5064 نقطة بينما ارتفع مؤشر سوق مال دبى العام بنسبة طفيفة بلغت 0.08% ليستقر عند 3609 نقطة مع ارتفاع 17 سهمًا وانخفاض 10 أسهم.