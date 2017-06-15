البورصات العربية تحقق خسائر في 4 أسواق وصعود الدوحة

خالد بدر الدين





هبطت مؤشرات 4 بورصات عربية فى منطقة الشرق الأوسط فى ختام تعاملات اليوم الخميس بنسب متواضعة بقيادة أبوظبى والسعودية وصعدت مؤشرات 3 بورصات أخرى بقيادة الدوحة مع تعافي الأسهم القطرية و استقرار مؤشر بورصة البحرين بدون تغيير عند 1327 نقطة.





وذكرت وكالة رويترز إن مؤشر سوق مال أبو ظبى العام انخفض بحوالى 0.8% ليسجل 4502 نقطة بسبب شركات العقارات ولكن سعر سهم شركة دانة غاز قفز بأكثر من 7.4% وكان الأكثر تداولا في السوق، وصعد السهم 78% منذ بداية الشهر وحتى الآن في تداول مكثف غير معتاد.





وكذلك مؤشر تداول أسهم جميع الشركات السعودية تراجع بحوالى 0.5% لينزل إلى 6821 نقطة بسبب شركات البتروكيماويات التى خسرت أسعار أسهمها بعد أن انخفض سعر خام القياس العالمي مزيج برنت لأقل من 47 دولارا للبرميل.





وهبط المؤشر الرئيسى للبورصة المصرية بنسبة طفيفة بلغت 0.2% ليستقر عند 13479 نقطة وهبط سعر سهم البنك التجاري الدولي أكبر مصرف مدرج في البلاد بحوالى 1% بينما خسر مؤشر بورصة مسقط حوالى 1% ليصل إلى 5248 نقطة.





وتقدم مؤشر بورصة الدوحة بحوالى 0.7% ليرتفع إلى 9258 نقطة ليحقق مكاسب لجلستين متتاليتين للمرة الأولى منذ 5 من يونيو عندما قطعت أربع دول عربية من بينها السعودية العلاقات الدبلوماسية ووسائل النقل مع الدوحة مع تباين أسعار أسهم البنوك القطرية التي تضررت بشدة بسبب أزمة العقوبات الخليجية على قطر بهبوط سعر سهم مصرف الريان وهو بنك كبير متخصص في المعاملات الإسلامية بحوالى 0.9% بينما ارتفع سعر سهم بنك الدوحة 2.5%.





وكذلك مؤشر بورصة الكويت زاد بأكثر من 0.5% ليصعد 6811 نقطة بينما كسب مؤشر سوق مال دبي العام نسبة أقل بلغت 0.3% ليستقر عند 3459 نقطة بقيادة شركة إعمار العقارية.