البورصات العربية تتكبد خسائر في 8 أسواق وصعود لبنان

خالد بدر الدينهبطت مؤشرات 8 بورصات عربية فى منطقة الشرق الأوسط فى ختام تعاملات، اليوم الأربعاء، بنسب متواضعة بقيادة مصر والدوحة وصعدت مؤشرات 3 بورصات أخرى بنسب ضعيفة أيضا تصدرتها لبنان.وذكرت وكالة بلومبرج إن مؤشر بورصة الدوحة خسر حوالى 0.58% ليصل إلى حوالى 8750 نقطة مع انخفاض سعر سهم بنك قطر الو

خالد بدر الدين

هبطت مؤشرات 8 بورصات عربية فى منطقة الشرق الأوسط فى ختام تعاملات، اليوم الأربعاء، بنسب متواضعة بقيادة مصر والدوحة وصعدت مؤشرات 3 بورصات أخرى بنسب ضعيفة أيضا تصدرتها لبنان.

وذكرت وكالة بلومبرج إن مؤشر بورصة الدوحة خسر حوالى 0.58% ليصل إلى حوالى 8750 نقطة مع انخفاض سعر سهم بنك قطر الوطني 2 % وسعر سهم شركة صناعات قطر 0.9% وسعر سهم شركة قطر للتأمين 8.4% في أقوى تداول له منذ مايو 2015 حيث سيتم شطبه في نهاية الأسبوع من بضعة مؤشرات عالمية، كما هبط سعر سهم مجموعة الخليج التكافلي للتأمين الإسلامي 9.1%.

وسجل المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية EGX30 مستوى 16881 نقطة بتراجع أكثر من 0.6% ومؤشر سوق مال أبوظبى العام أكثر من 0.4% لينزل إلى حوالى 4519 نقطة.

وتراجعت مؤشرات بورصات تداول أسهم جميع الشركات السعودية وتونس والبحرين بنسب طفيفة بلغت 0.03% و0.05% و0.04% لتستقر عند حوالى 7775 نقطة و6826 نقطة و1361 نقطة على الترتيب.

وانخفض مؤشر بورصة كازابلانكا المغربية بأكثر من 0.2% ليسجل حوالى 13190 نقطة ومؤشر مسقط بأكثر من 0.1% ليتراجع إلى حوالى 4894 نقطة.

وكسب مؤشر بورصة بيروت اللبنانية بحوالى 0.5% ليزداد إلى حوالى 1172 نقطة ومؤشر بورصة الدويت بأكثر من 0.3% ليرتفع إلى حوالى 6748 نقطة بينما صعد مؤشر سوق مال دبى العام بنسبة طفيفة بلغت 0.02% ليستقر عند حوالى 3167 نقطة مع صعود سعر سهم شركة دريك آند سكل انترناشونال للمقاولات 2.8%.