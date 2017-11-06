البورصات العربية تتكبد خسائر في 6 بورصات وارتفاع السعودية

خالد بدر الدينهبطت مؤشرات 6 بورصات عربية فى منطقة الشرق الأوسط فى ختام تعاملات اليوم الاثنين بقيادة الكويت والدوحة بينما انتعشت بورصتا السعودية ومسقط بنسبة طفيفة لليوم الثانى كرد فعل على حملة على الفساد أدت إلى اعتقال عشرات الشخصيات البارزة من أمراء ووزراء ورجال أعمال وملياردير

خالد بدر الدين

هبطت مؤشرات 6 بورصات عربية فى منطقة الشرق الأوسط فى ختام تعاملات اليوم الاثنين بقيادة الكويت والدوحة بينما انتعشت بورصتا السعودية ومسقط بنسبة طفيفة لليوم الثانى كرد فعل على حملة على الفساد أدت إلى اعتقال عشرات الشخصيات البارزة من أمراء ووزراء ورجال أعمال ومليارديرات .

وذكرت وكالة رويترز إن المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية تراجع بحولى 0.8 % بعد أن هوى أمس بحوالى 1 % ليصل إلى 14073 نقطة بسبب مخاوف من تداعيات الحملة على الفساد التى انتشرت في المملكة السعودية .

وخسر مؤشر بورصة الكويت بأكثر من 2.3 % ليسجل 6319 نقطة مع هبوط الأسهم القيادية بشدة بسبب مبيعات لجني الأرباح بعد صعود حاد للأسعار في أوائل هذا العام على خلفية توقعات بقيام مؤشر FTSE روسل لمؤشرات الأسواق برفع تصنيف البلاد إلى وضع السوق الناشئة.

وانخفض مؤشر بورصة الدوحة بحوالى 14 % ليصل إلى 8015 نقطة مع انخفاض سعر سهم بنك قطر الدولي الإسلامي 3.4 % في أقوى تداول له منذ بضعة أشهر وخسر مؤشر بورصة البحرين بأكثر من 0.9 % لينزل إلى 1266 نقطة.

وهبط مؤشر سوق مال دبي العام بحوالى 1.2 % ليرتد إلى 3544 نقطة مع تراجع سعر سهم شركة إعمار العقارية 1.8 % وسعر سهم شركة داماك العقارية 2 % بينما تراجع مؤشر سوق مال أبوظبى العام بنسبة أقل بلغت 0.4 % ليستقر عند 4435 نقطة مع تراجع سعر سهم شركة الدار العقارية 2.2 % .

وارتفع مؤشر بورصة مسقط بأكثر من 0.5 % ليزداد إلى 5079 نقطة وصعد مؤشر تداول أسهم جميع الشركات السعودية بنسبة طفيفة بلغت 0.1 % ليستقر عند 6985 نقطة.

وتجاوزت الأسهم الخاسرة الأسهم الرابحة بواقع 135 إلى 42 مع انخفاض سعر سهم مجموعة الطيار للسفر بالحد الأقصى اليومي البالغ 10 % بعد أن نقلت الشركة عن وسائل إعلام قولها إن مؤسسها ناصر بن عقيل الطيار، الذي يملك فيها حصصا مباشرة وغير مباشرة بإجمالي 29.72 % محتجز على ذمة التحقيق.

وتراجع سهم شركة المملكة القابضة 5.3 % بعد أن هبط في الجلسة السابقة 7.6 % في أعقاب احتجاز رئيس مجلس إدارة الشركة الملياردير الأمير الوليد بن طلال.