البورصات العربية تتكبد خسائر في 6 أسواق وصعود السعودية

خالد بدر الدين هبطت مؤشرات 6 بورصات عربية فى منطقة الشرق الأوسط فى ختام تعاملات اليوم الثلاثاء بنسب متواضعة وسط تداولات ضعيفة وصعد مؤشرا بورصتين فقط بقيادة البورصة السعودية التى حققت أداء أفضل بين أسواق المنطقة. وذكرت وكالة رويترز إن مؤشر تداول أسهم جميع الشركات السعودية زاد بأكث

خالد بدر الدين

هبطت مؤشرات 6 بورصات عربية فى منطقة الشرق الأوسط فى ختام تعاملات اليوم الثلاثاء بنسب متواضعة وسط تداولات ضعيفة وصعد مؤشرا بورصتين فقط بقيادة البورصة السعودية التى حققت أداء أفضل بين أسواق المنطقة.

وذكرت وكالة رويترز إن مؤشر تداول أسهم جميع الشركات السعودية زاد بأكثر من 0.5 % فى بورصة الرياض ليصل إلى 7146 نقطة مع ارتفاع سعر سهم مجموعة صافولا للصناعات الغذائي 4 % في أكثف تداول له منذ أكثر من شهر.

وارتفع مؤشر بورصة قطر 0.3 % ليتجاوز 9373 نقطة مع صعود سعر سهم بنك قطر الوطني 1 % بينما زاد سعر سهم بنك الدوحة 0.8 % كما صعد سعر سهم شركة الملاحة القطرية (ملاحة) 0.5%.

وهبط مؤشر بورصة مسقط بأكثر من 0.7 % ليسجل 5006 نقطة بينما انخفض مؤشر سوق مال دبي بحوالى 0.3 5 ليصل إلى 3648 نقطة.

وتراجع المؤشر الرئيسى للبورصة المصرية بالقاهرة بحوالى 0.2 % ليرتد إلى 13638 نقطة بعد أن قفز بحوالى 2.1 % هذا الأسبوع ليتفوق على بقية بورصات المنطقة بفارق كبير.

وخسرت مؤشرات بورصات أبوظبي والكويت و البحرين نسبة طفيفة بلغت 0.1 % لكل منها لتهبط إلى 4588 نقطة و 6830 نقطة و 1324 نقطة على الترتيب .