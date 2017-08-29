البورصات العربية تتكبد خسائر في 6 أسواق وصعود القاهرة

خالد بدر الدين هبطت مؤشرات 6 بورصات عربية فى منطقة الشرق الأوسط بقيادة الدوحة فى ختام تعاملات، اليوم الثلاثاء، بعد أن خفضت وكالة فيتش تصنيفها الائتماني للبلاد وانخفضت معظم أسواق الأسهم الخليجية الأخرى وسط تعاملات ضعيفة مع اقتراب عيد الأضحى المبارك فى نهاية هذا الأسبوع واتجاه المستثمرين لجنى الأباح

خالد بدر الدين

هبطت مؤشرات 6 بورصات عربية فى منطقة الشرق الأوسط بقيادة الدوحة فى ختام تعاملات، اليوم الثلاثاء، بعد أن خفضت وكالة فيتش تصنيفها الائتماني للبلاد وانخفضت معظم أسواق الأسهم الخليجية الأخرى وسط تعاملات ضعيفة مع اقتراب عيد الأضحى المبارك فى نهاية هذا الأسبوع واتجاه المستثمرين لجنى الأباح وصعود بورصتى القاهرة ومسقط فقط.

وذكرت وكالة رويترز أن المؤشر الرئيسى للبورصة المصرية قفز بحوالى 1.4% فى بورصة القاهرة ليصل إلى أكثر من 13194 نقطة بفضل مكاسب قوية لسهم القلعة القابضة للاستثمار الذى قفز سعره بأكثر من 12.3% خلال جلستين بدعم من وحدة أسيك للتعدين التابعة التى باعت حصتها في شركة إثيوبية في صفقة بقيمة 14.5 مليون دولار.

ومن الشركات المصرية التى انتعشت أسعار أسهمها اليوم سهم البنك التجاري الدولي أكبر بنك مدرج في مصر بارتفاع سعره 1.6% وكذلك سعر سهم المجموعة المالية هيرميس 2.3% بينما قفز سعر سهم شركة جي.بي أوتو 8.1% في أنشط تداول له خلال شهر.

وهوى مؤشر بورصة الدوحة بنفس النسبة لينزل إلى 8859 نقطة ليسجل أدنى مستوى إغلاق له منذ أوائل يوليو الماضى، وخفضت فيتش تصنيفها الائتماني لقطر درجة واحدة إلى AA- مع نظرة مستقبلية سلبية.

وتقدم مؤشر بورصة مسقط بأكثر من 0.9% ليزداد إلى 5047 نقطة، بينما انخفض مؤشر تداول أسهم جميع الشركات السعودية بنسبة طفيفة بلغت 0.04% فى بورصة الرياض ليصل إلى 7259 نقطة.

وتراجع سوق مال أبوظبي العام بحوالى 0.5% ليسجل 4464 نقطة مع هبوط سعر سهم شركة دانة غاز 1.5%.

وكذلك مؤشرات بورصات دبى والكويت والبحرين هبطت بنسبة أقل بلغت 0.1% لكل منها لتستقر عند 3611 نقطة، مع هبوط حجم التداول اليومي لأدنى مستوياته منذ سبتمبر 2015 للجلسة الثانية على التوالي – و 6899 نقطة و1299 نقطة على التوالى.