البورصات العربية تتكبد خسائر في 6 أسواق وصعود الإمارات

خالد بدر الدينهبطت مؤشرات 6 بورصات عربية فى منطقة الشرق الأوسط فى ختام تعاملات، اليوم الاثنين، بقيادة الدوحة ليسجل أدنى مستوياته منذ 5 سنوات مع استمرار أزمة المقاطعة، وصعد مؤشرا بورصتى الإمارات: أبوظبى ودبى فقط بنسبة متواضعة.وذكرت وكالة رويترز أن مؤشر سوق مال دبي العام كسب حوالى 0.8% ليزدا

خالد بدر الدين

هبطت مؤشرات 6 بورصات عربية فى منطقة الشرق الأوسط فى ختام تعاملات، اليوم الاثنين، بقيادة الدوحة ليسجل أدنى مستوياته منذ 5 سنوات مع استمرار أزمة المقاطعة، وصعد مؤشرا بورصتى الإمارات: أبوظبى ودبى فقط بنسبة متواضعة.

وذكرت وكالة رويترز أن مؤشر سوق مال دبي العام كسب حوالى 0.8% ليزداد إلى 3660 نقطة ولكن مؤشر سوق مال أبوظبي العام ارتفع بنسبة طفيفة بلغت حوالى 0.1% ليستقر عند 4453 نقطة.

وهبط مؤشر بورصة الدوحة بأكثر من 1.2% ليصل إلى 8279 نقطة على مدار 11 جلسة متتالية بقيادة سهم شركة قطر للتأمين التى انخفض سعره 2.3% بعد أن قالت الشركة إنها أغلقت فرعها في إمارة أبوظبي؛ لأنها لم تتمكن من تجديد رخصة الفرع بعد أن قطعت السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة والبحرين ومصر العلاقات الدبلوماسية ووسائل النقل مع الدوحة في الخامس من يونيو الماضى.

وارتد مؤشر تداول أسهم جميع الشركات السعودية بنسبة طفيفة بلغت حوالى 0.1% ليستقر عند 7393 نقطة مع هبوط معظم أسهم البنوك بسبب قيام المستثمرين بمبيعات لجني أرباح من المكاسب الأخيرة، وكذلك المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية خسر نسبة طفيفة أيضا بلغت 0.2% فى القاهرة ليسجل 13593 نقطة.

وتراجع مؤشر بورصة الكويت بأكثر من 0.3% ليصل إلى 6890 نقطة، بينما انخفض مؤشر بورصة مسقط حوالى 0.2% لينزل إلى 4987 نقطة، ولكن مؤشر بورصة البحرين هبط بنسبة طفيفة بلغت 0.1% ليستقر عند 1298 نقطة.