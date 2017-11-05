البورصات العربية تتكبد خسائر في 6 أسواق وارتفاع السعودية

خالد بدر الدينهبطت مؤشرات 6 بورصات عربية فى منطقة الشرق الأوسط فى ختام تعاملات، اليوم الأحد، بقيادة الكويت ومصر، بينما انتعشت بورصة السعودية لتغلق على ارتفاع بعد هبوط حاد حتى منتصف التعاملات كرد فعل على حملة على الفساد أدت إلى اعتقال عشرات الشخصيات البارزة من أمراء ووزراء ورجال أعمال ومليارديرات.

خالد بدر الدين



هبطت مؤشرات 6 بورصات عربية فى منطقة الشرق الأوسط فى ختام تعاملات، اليوم الأحد، بقيادة الكويت ومصر، بينما انتعشت بورصة السعودية لتغلق على ارتفاع بعد هبوط حاد حتى منتصف التعاملات كرد فعل على حملة على الفساد أدت إلى اعتقال عشرات الشخصيات البارزة من أمراء ووزراء ورجال أعمال ومليارديرات.

وذكرت وكالة رويترز أن المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية هوى بحوالى 1% ليصل إلى 14184 نقطة مع تراجع سعر سهم مجموعة طلعت مصطفى للتطوير العقاري 4.3% في تداول مكثف.

وانخفض مؤشر بورصة الكويت بأكثر من 1.2% ليسجل 6468 نقطة ومؤشر سوق مال دبى العام بحوالى 1% لينزل إلى 3586 نقطة بقيادة شركات العقارات؛ لأن السعوديين مستثمرون رئيسيون في سوق العقارات بدبي، ويمكن أن تؤثر حملة كبيرة على الفساد على استثماراتهم هناك.

وتراجع مؤشر سوق مال أبوظبى العام بحوالى 0.3% ليصل إلى 4451 نقطة، ومؤشر بورصة البحرين بأكثر من 0.4 % ليسجل 1278 نقطة بينما خسر مؤشر بورصة الدوحة نسبة أقل بلغت 0.2% ليستقر عند 8127 نقطة.

وكسب مؤشر تداول أسهم جميع الشركات السعودية بحوالى 0.3% ليرتفع إلى 6979 نقطة بعد أن تراجع فى منتصف التعاملات بحوالى 2.2% ولكنه تعافى في تداول نشط مدعوما على حد قول أحد مديري الصناديق بتدخل صناديق حكومية بشكل متعمد لدعم السوق.

وصعد أيضا مؤشر بورصة مسقط بسلطنة عمان بحوالى 0.3% ليرتفع إلى 5056 نقطة.