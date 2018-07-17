البورصات العربية تتكبد خسائر في 6 أسواق ومكاسب ضعيفة للبحرين

خالد بدر الدينهبطت مؤشرات 6 بورصات عربية فى ختام تعاملات، اليوم الثلاثاء، بقيادة القاهرة والكويت مع انخفاض أسعار البترول إلى حوالى 72 دولارا للبرميل وعلى خلفية تراجع أسعار الأسهم العالمية، بينما صعد مؤشرا بورصتى الدوحة والبحرين فقط بنسب ضعيفة.وهوى المؤشر الرئيسى للبورصة المصرية فى القاهرة بحوالى

خالد بدر الدين

هبطت مؤشرات 6 بورصات عربية فى ختام تعاملات، اليوم الثلاثاء، بقيادة القاهرة والكويت مع انخفاض أسعار البترول إلى حوالى 72 دولارا للبرميل وعلى خلفية تراجع أسعار الأسهم العالمية، بينما صعد مؤشرا بورصتى الدوحة والبحرين فقط بنسب ضعيفة.

وهوى المؤشر الرئيسى للبورصة المصرية فى القاهرة بحوالى 1.5% لينخفض إلى 15421 نفطة بعد أن هبط أمس بأكثر من 1.2%.

وذكرت وكالة رويترز أن مؤشر تداول أسهم جميع الشركات السعودية فقد حوالى 0.3% لينزل إلى حوالى 8463 نقطة مع هبوط سعار أسهم بنك الرياض بحوالى 0.8 % وشركة كيان للبتروكيماويات بانخقاض أسعار أسهمها بحوالى 1.2%.

وارتد مؤشر بورصة الكويت بأكثر من 0.8% ليهبط إلى حوالى 5346 نقطة.

وتراجع مؤشرا سوق مال دبى والعام وأيضا سوق مال أبوظبى العام بأكثر من 0.2 % لكل منها ليسجلا 2913 نقطة و 4739 نقطة على الترتيب مع تراجع أسعار أسهم شركة إعمار بحوالى 1 %.

وخسر مؤشر بورصة مسقط نسبة طفيفة بلغت 0.1 % ليستقر عند 4442 نقطة بينما زاد مؤشر بورصة الدوحة نفس النسبة ليرتفع إلى حوالى 9450 نقطة بقيادة البنوك ومنها بنك الريان الذى زاد سعر سهمه حوالى 1.3%.

ولكن مؤشر بورصة البحرين كسب أكثر من 0.5 % ليتجاوز 1358 نقطة بفضل البنك الأهلى المتحد الذى كسبت أسعار أسهمه حوالى 2.3%.