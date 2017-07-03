البورصات العربية تتكبد خسائر في 5 أسواق ومكاسب للدوحة

خالد بدر الدين صعدت مؤشرات 3 بورصات عربية بقيادة الدوحة فى ختام تعاملات، اليوم الإثنين، بفضل مشتريات من صناديق أجنبية بعد تمديد المهلة الممنوحة للدوحة للامتثال لمطالب من 4 دول عربية يومين إلى مساء غد الثلاثاء، بينما هبطت 5 بورصات منها الكويت وأبوظبى. وذكرت وكالة رويترز أن مؤشر بورصة الدو

خالد بدر الدين



صعدت مؤشرات 3 بورصات عربية بقيادة الدوحة فى ختام تعاملات، اليوم الإثنين، بفضل مشتريات من صناديق أجنبية بعد تمديد المهلة الممنوحة للدوحة للامتثال لمطالب من 4 دول عربية يومين إلى مساء غد الثلاثاء، بينما هبطت 5 بورصات منها الكويت وأبوظبى.

وذكرت وكالة رويترز أن مؤشر بورصة الدوحة قفز بحوالى 1.3% ليصل إلى 8937 نقطة في تعاملات متواضعة بعد أن تراجع المؤشر 2.3% أمس الأحد كما أظهرت بيانات البورصة أن الصناديق الأجنبية اشترت أسهما قطرية أكثر مما باعت للجلسة الثالثة على التوالي.

وارتفع مؤشر سوق مال دبى العام بأكثر 1.2% ليزداد إلى 3425 نقطة مع صعود سعر سهم مجموعة جي.إف.إتش المالية 6.3% وسعر سهم شركة داماك للتطوير العقاري 7.5%.

وكسب مؤشر تداول أسهم جميع الشركات السعودية بنسبة طفيفة بلغت 0.1% ليتجاوز 7493 نقطة ليسجل أعلى مستوى إغلاق منذ 21 شهرا بفضل أسهم شركات البتروكيماويات.

وتراجع المؤشر الرئيسى للبورصة المصرية بحوالى 0.4% ليصل إلى 13431 نقطة مع تراجع سعر سهم شركة عامر جروب للتطوير العقاري 2.6%.

وهبط مؤشر بورصة الكويت بحوالى 0.7% ليسجل 6565 نقطة وكذلك مؤشر سوق مال أبوظبى العام خسر نفس النسبة ليسجل 4414 نقطة مع تراجع أسعار أسهم البنوك ومنها سهم بنك أبوظبي الأول بانخفاض 2.4%.

وانخفض كذلك مؤشر بورصة مسقط بحوالى 0.6% لينخفض إلى 5089 نقطة بينما تراجع مؤشر بورصة البحرين بنسبة أقل بلغت 0.3% ليستقر عند 1316 نقطة.