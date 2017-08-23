البورصات العربية تتكبد خسائر في 5 أسواق وصعود الإمارات

خالد بدر الدينهبطت مؤشرات 5 بورصات عربية فى منطقة الشرق الأوسط فى ختام تعاملات، اليوم الأربعاء، بقيادة بورصة القاهرة بعد أن أعلنت واشنطن إنها قررت حرمان مصر من مساعدات بقيمة 95.7 مليون دولار وتأجيل صرف 195 مليون دولار أخرى لعدم تحقيق الحكومة أى تقدم بخصوص احترام حقوق الإنسان والمعايير الديمقراطية

خالد بدر الدين

هبطت مؤشرات 5 بورصات عربية فى منطقة الشرق الأوسط فى ختام تعاملات، اليوم الأربعاء، بقيادة بورصة القاهرة بعد أن أعلنت واشنطن إنها قررت حرمان مصر من مساعدات بقيمة 95.7 مليون دولار وتأجيل صرف 195 مليون دولار أخرى لعدم تحقيق الحكومة أى تقدم بخصوص احترام حقوق الإنسان والمعايير الديمقراطية وصعدت 3 مؤشرات منها بورصتى الإمارات: دبى وأبوظبى.

وذكرت وكالة رويترز أن المؤشر الرئيسى للبورصة المصرية هبط بحوالى 0.9% ليصل إلى 12996 نقطة ليسجل أسوأ أداء في المنطقة مع تراجع سعر سهم المجموعة المالية هيرميس 2.1%.

وانخفض مؤشرا بورصتى الدوحة والكويت بنسبة طفيفة بلغت 0.1% لكل منهما ليستقرا عند 9054 نقطة مع هبوط معظم أسهم البنوك القطرية و6922 نقطة على الترتيب.

وتراجع مؤشر بورصة البحرين بحوالى 0.2% ليسجل 1305 نقطة، وكذلك مؤشر بورصة مسقط بأكثر من 0.3% لينزل إلى 4955 نقطة.

وصعد مؤشر سوق مال دبى العام بأكثر من 0.4% ليتقدم إلى 3625 نقطة بقيادة شركات التطوير العقاري، وكذلك مؤشر شقيقته سوق مال أبوظبى العام بحوالى 0.3 % ليرتفع إلى 4487 نقطة وسط تعاملات ضعيفة جدا.

وكسب مؤشر تداول أسهم جميع الشركات السعودية نسبة طفيفة بلغت 0.1% ليستقر عند 7264 نقطة وشكلت أسهم شركات صغيرة ومتوسطة 90% من أكبر 20 سهما رابحا منها سهم السعودية الهندية للتأمين التعاوني (وفا للتأمين) الذى ارتفع سعره بحوالى 1.6% بعد أن قالت الشركة إنها تلقت موافقة مؤقتة ومشروطة من البنك المركزي على عدد من المنتجات.