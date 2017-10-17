البورصات العربية تتكبد خسائر في 5 أسواق ومكاسب للسعودية

خالد بدر الدينصعدت مؤشرات 3 بورصات عربية فى منطقة الشرق الأوسط فى ختام تعاملات اليوم الثلاثاء وسط تعاملات متواضعة بقيادة بورصة السعودية رغم استمرار ارتفاع أسعار البترول لتتجاوز 58 دولار للبرميل، وهبطت مؤشرات 5 بورصات تصدرتها الدوحة.وذكرت وكالة رويترز إن مؤشر تداول أسهم جميع الشركات السعودية زاد

خالد بدر الدين



صعدت مؤشرات 3 بورصات عربية فى منطقة الشرق الأوسط فى ختام تعاملات اليوم الثلاثاء وسط تعاملات متواضعة بقيادة بورصة السعودية رغم استمرار ارتفاع أسعار البترول لتتجاوز 58 دولار للبرميل، وهبطت مؤشرات 5 بورصات تصدرتها الدوحة.

وذكرت وكالة رويترز إن مؤشر تداول أسهم جميع الشركات السعودية زاد بحوالى 0.2% ليسجل 6992 نقطة. بقيادة أسهم قطاع التأمين وشركات البتروكيماويات مع ارتفاع حاد في أسعار النفط بفعل التوترات بين بغداد وإقليم كردستان شبه المستقل في شمال العراق.

كما صعد مؤشر بورصة الكويت بأكثر من 0.2% ليتجاوز 6648 نقطة بينما كسب مؤشر بورصة البحرين 0.4% ليزداد إلى 1283 نقطة بينما استقر المؤشر الرئيسى للبورصة المصرية بدون تغيير عند 13525 نقطة بعد أن خسر أمس حوالى 2.7% بسبب ضعف قطاع البنوك.

وخسر مؤشر بورصة الدوحة أكثر من 0.9% لينزل إلى 8229 نقطة مع تراجع سعر سهم بنك قطر الوطني 0.5% لينهى 6 أيام من المكاسب بعد أن أعلن الأسبوع الماضي عن نتائج مالية قوية للربع الثالث من العام الجارى كما هبط سعر سهم شركة بروة العقارية التي لم تعلن نتائجها بعد بحوالى 3.3%.

وهبط مؤشر سوق مال أبوظبي العام بأكثر من 0.8 % ليصل إلى 4489 نقطة مع هبوط سعر سهم شركة دانة غاز 2.7 % ليواصل خسائره منذ أجلت محكمة في لندن جلسات الأسبوع الماضي، في محاولة من دانة لتفادي سداد استحقاقات صكوك بحوالى 700 مليون دولار.

بينما تراجع مؤشر سوق مال دبي العام بحوالى 0.4 % لينزل إلى 3643 نقطة مع تراجع سعر سهم شركة إعمار العقارية 0.6 % فى حين ارتد مؤشر بورصة مسقط بنسبة طفيفة بلغت 0.1 % ليستقر عند 5089 نقطة.