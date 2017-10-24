البورصات العربية تتكبد خسائر في 4 أسواق وصعود مصر

خالد بدر الدينهبطت مؤشرات 4 بورصات عربية فى منطقة الشرق الأوسط فى ختام تعاملات، اليوم الثلاثاء، بقيادة دبى والبحرين، وصعدت بورصة مصر فقط بينما استقرت مؤشرات بورصات أبوظبى والسعودية ومسقط بدون تغيير يذكر عند 4496 نقطة و 6885 نقطة و 5033 نقطة على الترتيب.وذكرت وكالة رويترز إن المؤشر الرئيسى للبورص

خالد بدر الدين

هبطت مؤشرات 4 بورصات عربية فى منطقة الشرق الأوسط فى ختام تعاملات، اليوم الثلاثاء، بقيادة دبى والبحرين، وصعدت بورصة مصر فقط بينما استقرت مؤشرات بورصات أبوظبى والسعودية ومسقط بدون تغيير يذكر عند 4496 نقطة و 6885 نقطة و 5033 نقطة على الترتيب.

وذكرت وكالة رويترز إن المؤشر الرئيسى للبورصة المصرية زاد بحوالى 0.4% بعد أن قفز بحوالى 1.2% ليرتفع إلى 13928 نقطة مع اتجاه تعاملات المؤسسات المصرية والأجنبية والأفراد المصريين للبيع، بينما اتجهت تعاملات الأفراد العرب والأجانب والمؤسسات العربية للشراء.

وهبط مؤشر سوق مال دبي العام بحوالى 0.6% ليصل إلى 3641 نقطة ومؤشر بورصة البجرين بنسبة 0.9% لينخفض إلى 1276 نقطة.

وتراجع مؤشر بورصة الدوحة بنسبة طفيفة بلغت 0.1 % ليتوقف عند 8110 نقطة بينما ارتد مؤشر بورصة الكويت بأكثر من 0.4 % لينزل إلى 6622 نقطة.