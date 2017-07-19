البورصات العربية تتفاوت في أدائها مع صعود الدوحة وهبوط الرياض

خالد بدر الدينتباين أداء مؤشرات البورصات العربية فى منطقة الشرق الأوسط فى ختام تعاملات، اليوم الأربعاء، بصعود 4 مؤشرات بقيادة الدوحة وهبوط 4 أخرى تصدرتها الرياض ومسقط بسبب نتائج مالية ضعيفة.وذكرت وكالة رويترز أن مؤشر بورصة الدوحة قفز بحوالى 1.2% ليزداد إلى 9502 نقطة ليسجل أعلى مستوى إغلاق له منذ

خالد بدر الدين

تباين أداء مؤشرات البورصات العربية فى منطقة الشرق الأوسط فى ختام تعاملات، اليوم الأربعاء، بصعود 4 مؤشرات بقيادة الدوحة وهبوط 4 أخرى تصدرتها الرياض ومسقط بسبب نتائج مالية ضعيفة.

وذكرت وكالة رويترز أن مؤشر بورصة الدوحة قفز بحوالى 1.2% ليزداد إلى 9502 نقطة ليسجل أعلى مستوى إغلاق له منذ أن قطعت السعودية ودول عربية أخرى العلاقات الدبلوماسية وخطوط النقل مع الدوحة في الخامس من يونيو.

وترفع مكاسب، يوم الأربعاء، مؤشر بورصة الدوحة ليصبح دون مستوى إغلاقه قبل الأزمة بنسبة 4.3% بعد أن هبط المؤشر بحوالى 13% في أوائل هذا الشهر، وقفز سعر سهم بنك قطر الوطني أكبر مصرف في المنطقة 4.4% ليصل إلى 143 ريالا.

وتقدم مؤشر سوق مال أبوظبي العام بحوالى 0.5% ليصعد إلى 4594 نقطة، وكذلك مؤشر بورصة البحرين كسب أكثر من 0.3% ليرتفع إلى 1319، بينما زاد مؤشر سوق مال دبى العام بنسبة طفيفة بلغت 0.1% ليستقر عند 3582 نقطة بقيادة سهم إعمار العقارية القيادي الذى زاد سعره 1%.

وهبط مؤشر تداول أسهم جميع الشركات السعودية بأكثر من 0.4% لينزل إلى 7230 نقطة بسبب هبوط سهم سعر سهم مصرف الراجحي 1.5%، بينما انخفض سعر سهم الشركة السعودية للصناعات الأساسية (سابك) القيادي 1.2% وكذلك مؤشر بورصة مسقط بحوالى 0.4% لينخفض إلى 5043 نقطة.

وتراجع مؤشر بورصة الكويت بحوالى 0.3% ليصل إلى 6794 نقطة بينما خسر المؤشر الرئيسى للبورصة المصرية نسبة طفيفة بلغت 0.1% ليستقر عند 13707 نقطة، وإن كان سعر سهم شركة بايونيرز القابضة صعد 2.5% في تداول كثيف على غير المعتاد بفضل إعلان الشركة أنها ستدرج وحدتها رؤية العقارية في سوق الأسهم في النصف الثاني من سنتها المالية الحالية.