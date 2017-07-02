البورصات العربية ..القاهرة والرياض تقودان الصعود وهبوط الكويت والدوحة

خالد بدر الدين تباين أداء مؤشرات البورصات العربية فى منطقة الشرق الأوسط فى ختام تعاملات اليوم الأحد بصعود 4 بورصات بقيادة القاهرة والرياض وهبوط 4 أخرى تصدرتها الكويت والدوحة قبيل انتهاء المهلة الممنوحة للدوحة للامتثال لسلسلة من المطالب السياسية المقدمة من أربع دول عربية وفي غياب أي بوادر على



خالد بدر الدين

تباين أداء مؤشرات البورصات العربية فى منطقة الشرق الأوسط فى ختام تعاملات اليوم الأحد بصعود 4 بورصات بقيادة القاهرة والرياض وهبوط 4 أخرى تصدرتها الكويت والدوحة قبيل انتهاء المهلة الممنوحة للدوحة للامتثال لسلسلة من المطالب السياسية المقدمة من أربع دول عربية وفي غياب أي بوادر على حل الأزمة القطرية.

وذكرت وكالة رويترز أن مؤشر تداول أسهم جميع الشركات السعودية تقدم 0.8 % ليرتفع إلى 7486 نقطة فى بورصة الرياض وسجلت أسهم البتروكيماويات أداء قويا أيضا مع صعود سعر سهم شركة كيان السعودية للبتروكيماويات 1.9%.

وكذلك ارتفع مؤشر بورصة القاهرة أكثر من 0.7 % ليزداد إلى 13487 نقطة مع صعود سعر سهم شركة القلعة للاستثمار المباشر 3.8 % وكان الأكثر تداولا في السوق.

وصعد أيضا مؤشر سوق مال أبو ظبى العام حوالى 0.4 % ليسجل 4444 نقطة بفضل مكاسب قوية لبعض أسهم البنوك الكبرى مع صعود سعر سهم مصرف أبوظبي الإسلامي 2.6 % وكسب مؤشر بورصة البحرين أكثر من 0.7 % ليتقدم إلى 1319 نقطة.

أما البورصات التى تكبدت خسائر اليوم فقد تصدرتها الدوحة بانخفاض مؤشرها أكثر من 2.3 % ليصل إلى 8822 نقطة وكذلك مؤشر بورصة الكويت بحوالى 2.2 % ليهبط إلى 6613 نقطة وسط تعاملات ضعيفة.

وخسر مؤشر سوق مال دبي العام حوالى 0.3 % لينزل إلى 3383 نقطة بسبب هبوط سعر سهم بنك دبي الإسلامي 1.2% بينما انحفض مؤشر بورصة مسقط بنسبة طفيفة بلغت 0.03 % ليستقر عند 5117 نقطة.