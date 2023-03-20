البورصات الخليجية تهبط الإثنين مع انخفاض أسعار النفط

سجلت معظم البورصات الخليجية هبوطا في تعاملات اليوم الإثنين المبكرة، على غرار تراجح الأسواق العالمية وأسعار النفط بفعل المخاوف من أن تؤدي المخاطر التي يتعرض لها القطاع المصرفي العالمي إلى ركود اقتصادي، وانخفاض الطلب على الوقود، حسبما ذكرت وكالة رويترز.

وهبطت أسعار النفط الخام، وهي محفز للأسواق المالية بمنطقة الخليج، 3.2% مع بلوغ خام برنت 70.58 دولار للبرميل.

وفي أبو ظبي، انخفض المؤشر الرئيسي للسوق 1.4% متأثراً بهبوط سهم الشركة العالمية القابضة 2.6%، وتراجع سهم ألفا ظبي 1.4%.

وهبط سهم بنك «أبوظبي الأول» 0.6%، وخسر سهم بنك «أبوظبي التجاري» 3.1 %.

وفي دبي، انخفض المؤشر 0.5% في التعاملات المبكرة، متأثراً بالخسائر في قطاعي الصناعة والخدمات المالية مع هبوط سهم «سالك» لتحصيل رسوم المرور على الطرق، 1.8%.

وتراجع سهم «ديار للتطوير العقاري» 1.3%، وهبط سهم شركة «إعمار للتطوير العقاري» 1.5%.

وخسر سهم بنك «الإمارات دبي الوطني»، 0.8%.

وفي قطر، تراجع المؤشر 0.3%، مع تكبد خسائر في معظم القطاعات وعلى رأسها قطاعا الصناعة والخدمات المالية.

وانخفض سهم مجموعة صناعات قطر 1.1%، وتراجع سهم قطر للألمنيوم 1.9%.

وهبط سهم بنك «قطر الوطني» 0.3%، وانخفض سهم البنك التجاري 1.8%.

وتراجع المؤشر السعودي 0.5%، متأثراً بالخسائر في قطاعات الخدمات المالية والمواد الخام والطاقة مع خسارة سهم مصرف الراجحي، 0.6%، وهبوط سهم البنك «الأهلي السعودي»، 1.8%.

وخالف سهم شركة العرض المتقن للخدمات التجارية الاتجاه مرتفعاً 2.7%، بعد أن سجلت شركة خدمات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات قفزة بنسبة 63% في صافي الأرباح عن العام بأكمله.