أسواق عربية

البورصات الخليجية تصعد الخميس بقيادة الأسهم الآسيوية

ارتفع سهم أرامكو أكبر مُصدر للنفط أكثر من 1%
أيمن عزام 10:24 م, الخميس, 7 أكتوبر 21 10:24 م, الخميس, 7 أكتوبر 21

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قادت الأسهم الآٍسيوية نظيرتها الخليجية للصعود اليوم الخميس، حيث جاء الصعود مدعوما بمكاسب البنوك وبلغت قيمة أرامكو السعودية العملاقة للنفط تريليوني دولار، وفقا لوكالة رويترز.

ارتفاع الأسهم الآسيوية

ارتفعت الأسهم الآسيوية مدعومة بتخفيف محتمل في التوترات بين الولايات المتحدة والصين وضعف أسعار الطاقة، حيث انخفض النفط من أعلى مستوياته في عدة سنوات، كان ارتفاع أسعار النفط مساهما رئيسيا في عمليات بيع الأسهم هذا الأسبوع.

زاد المؤشر الرئيسي للمملكة العربية السعودية  0.4%، مع صعود سهم مصرف الراجحي  0.9%، وزاد سهم الشركة السعودية للصناعات الأساسية للبتروكيماويات 0.8%.

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وارتفع سهم أرامكو، أكبر مُصدر للنفط  ، أكثر من 1%، بقيمة سوقية تبلغ 2 تريليون دولار، وهي علامة سجلتها في العرض السابق وكذلك بعد يوم من طرحها العام الأولي في الرياض في ديسمبر 2019.

في أبوظبي، ارتفع مؤشر بنسبة 0.6%، مدعوماً بارتفاع 1.2% في أكبر بنك في البلاد، بنك أبوظبي الأول وزيادة 0.6% في شركة اتصالات.

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تقدم مؤشر الأسهم الرئيسي في دبي  بنسبة 0.8%، مع صعود سهم بنك الإمارات دبي الوطني بنسبة 1.2% وشركة إعمار العقارية.

أظهرت وثائق مصرفية أن الإمارات العربية المتحدة جمعت أربعة مليارات دولار مع طرحها لأسواق رأس المال لأول مرة أمس الأربعاء، بعد أن تجاوزت الطلبات على صفقة السندات المكونة من ثلاث شرائح 22.5 مليار دولار.

واصلت جهات الإصدار في الخليج الاستفادة من أسواق الديون رغم التقلبات الأخيرة، وتسعى إلى تأمين الأموال الرخيصة قبل أن يبدأ مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي في تقليص برنامج شراء السندات هذا العام.

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بقلم أيمن عزام

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