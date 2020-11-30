البورصات الخليجية ترتفع الأثنين بقيادة السعودية وقطر

صعدت غالبية مؤشرات البورصات الخليجية في ختام تعاملات الأثنين، بقيادة السعودية وقطر، كما صعدت البحرين وأبوظبي.

البورصات الخليجية ترتفع

وصعد المؤشر السعودي بنحو 0.29 %، عند مستوى 8,526.64 نقطة ، رابحاً نحو 25.06 نقطة ، وسط قيمة تداولات بلغت نحو 16,257,535,403.35 ريال.

وتضمنت الارتفاعات سهم الإنماء طوكيو بنسبة 9.98 % ، ونما سهم صناعة الورق بنسبة 9.96%.

وفي المقابل تضمنت الانخفاضات سهم كهرباء السعودية بنسبة 4.62 %.

وجاء سهم كهرباء السعودية الأكثر نشاطاً من حيث الكمية و المرتفع بنسبة 7.39 % ، عند 21.06 ريال.

و جاء سهم الأسماك الأكثر نشاطاً من حيث القيمة و المرتفع بنسبة 7.08 % ، عند 60.00 ريال.

وصعد مؤشر سوق دبي المالي بنسبة 1.31 %، ليستقر عند مستوى 2.299.05 نقطة ، رابحاً نحو 29.92 نقطة.

وزاد مؤشر قطاع العقارات بنسبة 3.18 % ، بينما نزل مؤشر قطاع التأمين بنسبة 0.93 %.

وتم التداول على أسهم 33 شركة ، ارتفعت منها أسهم 18 شركات ، بينما استقرت أسهم 4 شركات، وتراجعت أسهم 11 شركة .

وجاء سهم إعمار العقارية الأكثر تداولاُ من حيث القيمة.

وتضمنت الارتفاعات سهم دار التكافل بنسبة 4.18 % ، عند 1.020 درهم.

بينما تضمن الانخفاضات سهم شركة المدينة للتمويل والاستثمار بنسبة 4.97 % عند 0.191 درهم.

وارتفع كذلك مؤشر سوق أبوظبي للأوراق المالية.

وجاء سهم الدار العقارية الأكثر تداولاُ من حيث القيمة و المرتفع بنسبة 0.37 % ، عند 2.720 درهم.

شركة الدار العقارية

و تصدر الارتفاعات سهم شركة اركان لمواد البناء بنسبة 9.2% ، عند0.748 درهم.

بينما تصدر الانخفاضات سهم أريد بنسبة 4.92 % ، عند 5.990 درهم.

وفي سلطنة عُمان، صعد المؤشر العام لسوق مسقط للأوراق المالية بنسبة 0.05 % ، عند مستوى 3643.44 نقطة، رابحاً نحو 1.96 نقطة.

وعلى مستوى القطاعات ، فقد ارتفع مؤشر قطاع الخدمات بنسبة 0.3 %.

وتصدر سهم العنقاء للطاقة الارتفاعات بنسبة 1.82 %.

بينما تصدر سهم المتحدة للتمويل الانخفاضات بنسبة 10. %.

وجاء سهم المتحدة للتمويل الأكثر نشاطاً من حيث الحجم ، بتداول 5.41 مليون سهم.

و في قطر، إذ هبط سهم الريان الإسلامي – السعري بنسبة 0.16 % ، عند مستوى 2,329.44 نقطة.

وانخفضت أسهم 28 شركات ، بينما استقرت أسهم شركتان.

وعلى مستوى القطاعات ، فقد ارتفع مؤشر قطاع البنوك والخدمات المالية بنسبة 0.30 % ، عند مستوى 4,290.77 نقطة

وصعد مؤشر البحرين بنسبة 0.47 % ، عند مستوى 1,446.52 نقطة ، رابحاً نحو 6.72 نقطة .

وعلى مستوى القطاعات ، فقد ارتفع مؤشر قطاع البنوك التجارية بنسبة 20.61 % ، عند مستوى 3,399.38 نقطة.

وتضمنت الأسهم المرتفعة سهم المنيوم البحرين بنسبة 2.56%

بينما تضمنت الأسهم المنخفضة سهم المؤسسة العربية المصرفية بنسبة 0.99 %

وصعدت بورصة الكويت بنسبة 0.35 % ، عند مستوى 6,013.36 نقطة

وتصدر سهم ” آبار ” قائمة الارتفاعات بنسبة 13.14 % ، بينما تصدر سهم ” اسمنت خليج ” الانخفاضات بنسبة 9.32 %.

وجاء سهم ” المدينة ” الأكثر تداولاً من حيث الكمية و المنخفض بنسبة 6.10 %.

و على مستوى القطاعات ، فقد سجل مؤشر قطاع الاتصالات مستوى 1,101.51 نقطة.