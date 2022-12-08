البورصات الأوروبية تهبط الخميس بضغط من أسهم الاتصالات والمرافق

انخفضت مؤشرات الأسهم الأوروبية، خلال جلسة تداولات اليوم الخميس؛ بضغط من هبوط أسهم شركات المرافق والاتصالات، في ظل تنامي المخاوف من تداعيات ركود اقتصادي عالمي وشيك، حسبما ذكرت وكالة رويترز.

وانخفض المؤشر” ستوكس 600″ لأسهم الشركات الأوروبية بواقع 0.1% بحلول الساعة 0815 بتوقيت جرينتش.

ونزل المؤشر للجلسة الرابعة على التوالي، يوم الأربعاء، وسط تزايد المخاوف من تباطؤ النمو الاقتصادي قبل مجموعة من القرارات المرتقبة الأسبوع المقبل، من بنوك مركزية رئيسية بشأن أسعار الفائدة.

وشهدت التداولات المبكرة هبوط المؤشرين الفرعيين للاتصالات والمرافق بنحو 0.6 و0.5% على التوالي.

وارتفعت أسهم العقارات 0.7% والطاقة 0.3%؛ بدعم من تعافي أسعار النفط بعد هبوطها في الجلسة السابقة لأدنى مستوياتها منذ بداية العام، وسط تفاؤل إزاء تخفيف الصين قيود مكافحة “كوفيد-19”.

وأعلنت رايان إير، يوم الأربعاء، أن رئيسها التنفيذي مايكل أوليري وافق على تمديد عقده حتى 2028، وارتفعت أسهم أكبر شركة طيران في أوروبا 1.6%.

وهبط سهم رينو الفرنسية لصناعة السيارات 1.3%، وذكرت وكالة بلومبرج للأنباء، يوم الخميس، أنه أصبح من المؤكد أن المحادثات بين رينو ونيسان موتور بشأن إعادة هيكلة التحالف ستمتد للعام المقبل.