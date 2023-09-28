البورصات الأوروبية تفتح على ارتفاع بدعم من صعود أسهم شركات الطاقة

ارتفعت الأسهم الأوروبية قليلًا، يوم الخميس؛ بدعم من مكاسب أسهم شركات الطاقة، مع زيادة أسعار النفط، بينما يترقب المستثمرون بيانات التضخم من ألمانيا؛ أكبر اقتصاد في منطقة اليورو، حسبما ذكرت وكالة رويترز.

وزاد المؤشر ستوكس 600 الأوروبي 0.1% بحلول الساعة 0705 بتوقيت جرينتش، بعد خمس جلسات متتالية من الخسائر، وارتفع المؤشر داكس الألماني 0.2%.

وصعدت أسهم شركات الطاقة 0.9% مع تسجيل أسعار النفط الخام قفزة وصلت بها لأعلى مستوى منذ أكثر من عام، مع هبوط مخزونات الخام الأمريكية، بما فاقم المخاوف بشأن شح الإمدادات بسبب خفض الإنتاج من “أوبك+”.

لكن أسهم ريان إير تراجعت 1.2% بعد أن أعلنت شركة الطيران الأوروبية خفض عدد رحلاتها خلال الشتاء بسبب تأخير في تسليم طلبية من “بوينج”، لكنها أضافت أن توقعاتها للإقبال على السفر للعام بأكمله لم تتأثر بعد.

وخفّضت الحكومة الإيطالية، يوم الأربعاء، توقعاتها لنمو الاقتصاد لهذا العام والعام المقبل، ورفعت هدف عجز الموازنة. وزادت الأسهم في إيطاليا 0.2%.