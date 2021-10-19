بورصة وشركات

البورصات الأوروبية تصعد الثلاثاء مع تقييم نتائج أعمال الشركات الفصلية

حققت بروكتل آند جامبل أرباحا أفضل من التوقعات
أيمن عزام 10:37 م, الثلاثاء, 19 أكتوبر 21 10:37 م, الثلاثاء, 19 أكتوبر 21

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ارتفعت مؤشرات الأسهم الأوروبية في نهاية جلسة الثلاثاء، مع تقييم نتائج أعمال الشركات الفصلية ورصد تطورات وباء “كوفيد-19”.

تقييم نتائج أعمال الشركات

وفي نهاية الجلسة، ارتفع مؤشر “ستوكس 600” الأوروبي بنسبة 0.3% أو نقطة واحدة عند 468 نقطة.

كما صعد “فوتسي 100” البريطاني 0.2% (+13 نقطة) إلى 7217 نقطة.

وزاد “داكس” الألماني 0.3% (+41 نقطة) مسجلًا 15.515 ألف نقطة.

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وهبط “كاك” الفرنسي هامشيا بنسبة 0.05% (-3 نقاط) عند 6669 نقطة.

وتواصل الشركات العالمية إعلان أدائها المالي عن الربع الثالث من العام الجاري، حيث حققت “بروكتل آند جامبل” أرباحا أفضل من التوقعات، بينما ينتظر المستثمرون نتائج أعمال “نتفليكس” و”يونايتد إيرلاينز” في وقت لاحق من اليوم.

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بقلم أيمن عزام

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