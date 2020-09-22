البورصات الأوروبية تصعد الثلاثاء بدعم من شركات النفط والتبغ

صعدت البورصات الأوروبية في ختام تعاملات الثلاثاء بدعم من قفزة في أسهم شركات النفط و التبغ، وتعافت المؤشرات الرئيسية بشكل جزئي من موجة مبيعات أثارتها مخاوف من إجراءات جديدة للعزل العام وسط قفزة في الإصابات بفيروس كورونا في أرجاء القارة.

مؤشر داكس يرتفع

وأنهى المؤشر ستوكس 600 الأوروبي جلسة التداول مرتفعا بنسبة 0.2% بعد أن مني بخسارة بلغت 3.2% في جلسة الاثنين.

ومن بين البورصات الرئيسية في أوروبا، ارتفع مؤشر داكس الألماني بنسبة 0.4% بينما صعد المؤشر الرئيسي للأسهم الإيطالية بنسبة 0.5%.

وصعد مؤشر فايننشال تايمز 100 البريطاني المثقل بأسهم شركات التصدير بنسبة 0.4% مستفيدا من تراجع الجنيه الاسترليني.

وذلك بعد أن طلب رئيس الوزراء بوريس جونسون من البريطانيين العمل من المنزل حيثما يكون ذلك ممكنا.

وأمر جونسون الحانات والمطاعم بالإغلاق مبكرا للتغلب على موجة ثانية سريعة الانتشار من الإصابات بالفيروس.

صعود شركات النفط والتبغ

وقفزت أسهم شركات النفط الكبرى المسجلة في بورصة لندن حوالي 3% مع صعود أسعار الخام بفعل توقعات بأن تجدد القيود سيكون له تأثير محدود على الطلب على الوقود.

وهبط مؤشر بريطانيا للشركات متوسطة رأس المال المكون من شركات محلية بنسبة 0.3%.

ولقيت السوق دعما أيضا من بيانات من المفوضية الأوروبية أظهرت أن ثقة المستهلكين في منطقة اليورو تحسنت إلى -13.9 في سبتمبر من -14.7 في أغسطس.

ورفع معهد إيفو توقعاته لألمانيا، متوقعا أن الناتج المحلي الإجمالي سينكمش بنسبة 5.2% هذا العام صعودا من تراجع بنسبة 6.7% العام السابق.

وصعدت أسهم شركة التبغ البريطانية الأمريكية بنسبة 4.15 وشركة امبيريال براندز بنسبة 3.2% بعد أن رفع بنك ار.بي.سي توقعاته بشأن الشركتين.

صعد سهم شركة امبريال براندز بنسبة 3.25

وقفزت أسهم شركة ميرسك الهولندية للشحن البحري بنسبة 5.2% بعد أن رفع بنك جي.بي.مورجان تصنيفه للشركة.

وتراجعت أسهم شركات السفر والترفية بنسبة 1.1% لتضاف إلى هبوط بلغ 5.2% في الجلسة السابقة.

يهدد تصاعد الإصابات بكوفيد-19 في أرجاء أوروبا بعرقلة الطلب على السفر مجددا.

وهبط سهم شركة ايرباص بنسبة 2.7% بعد أن أبلغ الرئيس التنفيدي جيوم فوري محطة إذاعة فرنسية أن الوضع بين شركات الطيران أسوأ مما كان متوقعا.

