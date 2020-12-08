بورصة وشركات

البورصات الأوروبية ترتفع الثلاثاء وسط مخاوف بشأن البريكست

ستطرح بريطانيا لقاح كورونا الثلاثاء
أيمن عزام 10:29 م, الثلاثاء, 8 ديسمبر 20 10:29 م, الثلاثاء, 8 ديسمبر 20

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صعدت البورصات الأوروبية في ختام تعاملات  الثلاثاء، مسجلة ارتفاعًا طفيفًا وسط مخاوف بشأن البريكست.

مخاوف بشأن البريكست

ويتركز اهتمام السوق بشكل كبير على حالة محادثات خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، هذا الأسبوع.

من المقرر أن يتوجه رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون إلى بروكسل؛ للاجتماع مع رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين؛ في محاولة أخيرة لتأمين صفقة تجارية بشأن خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي.

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ومن ناحية أخرى، من المقرر أن تطرح بريطانيا لقاح كورونا الذي طورته شركتا “فايزر” و”بيونتيك” اليوم، مما يجعلها أول دولة غربية تبدأ برنامجًا عامًّا للتطعيم ضد فيروس كورونا.

ويأتي الارتفاع الهامشي للأسهم الأوروبية رغم تراجع نظيرتها الأمريكية خلال التعاملات، وسط تزايد إصابات وباء كورونا.

وفي ختام التعاملات، ارتفع مؤشر “ستوكس 600” بنحو 0.2% إلى مستوى 394 نقطة، بينما ارتفع “فوتسي” البريطاني طفيفًا بنحو 0.05% إلى 6559 نقطة.

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وزاد “داكس” الألماني بنسبة هامشية 0.06% إلى 13278 نقطة، في حين هبط “كاك” الفرنسي بنسبة 0.2% إلى 5561 نقطة.

تعاملات الاثنين

وفي ختام تعاملات الاثنين، تراجعت مؤشرات الأسهم الأوروبية، مع مخاوف بشأن اتفاق البريكست.

وتبذل المملكة المتحدة والاتحاد الأوروبي جهودًا أخيرة للتوصل إلى اتفاق تجاري لمرحلة ما بعد البريكست، هذا الأسبوع.

وتحدّث رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، ورئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين عبر الهاتف أمس السبت، واتفقت على إحياء المحادثات اليوم الاثنين.

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ويأتي هبوط الأسهم الأوروبية مع تراجع نظيرتها الأمريكية خلال التعاملات، مع تزايد إصابات وباء كورونا.

وفي ختام التعاملات، انخفض مؤشر “ستوكس 600” بنحو 0.3% إلى 392.8 نقطة، بينما ارتفع “فوتسي” البريطاني بنحو 0.08% إلى 6555.3 نقطة.

وتراجع “داكس” الألماني بنسبة 0.2% إلى 13271 نقطة، كما هبط “كاك” الفرنسي بنسبة 0.6% إلى 5573.3 نقطة.

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بقلم أيمن عزام

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