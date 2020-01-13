البورصات الأوروبية تتراجع تحت ضغط هبوط أسهم شركات السيارات

تراجعت الأسهم الأوروبية اليوم الاثنين تحت ضغط من هبوط أسهم شركات السيارات، تأثرًا بتوقعات رجحت تسجيلها مبيعات أقل في الصين.

وتسبّب هذا في تجاهل آمال توقيع اتفاق تمهيدي بين الولايات المتحدة والصين أواخر الأسبوع الحالي.

ستوكس أوربا 600

وتراجع مؤشر ستوكس أوربا 600 الاسترشادي بنسبة 0.07% بحلول الساعة 1240 بتوقيت جرينتش.

وتراجع المؤشر، الأسبوع الماضي، تحت ضغط من مخاوف اندلاع نزاع مسلح بين الولايات المتحدة وإيران.

ذروة قياسية

وارتفعت الأسواق لتصل إلى ذروة قياسية، الأسبوع الماضي، بدعم من تراجع التوتر بينهما وتأكيد الصين قرب توقيع الاتفاق التجاري.

الاتفاق التجاري

ومن المقرر إبرام الاتفاق التجاري التمهيدي في البيت الأبيض، يوم الأربعاء المقبل، ليتم تنفيذ الخطوة الأولى صوب إنهاء نزاع تجاري استمر 18 شهرًا بين القوتين العظميين اقتصاديًّا.

الصيغة التفصيلية

وقال فيشنو فارثيان، الخبير الاقتصادي لدى ميتسو بنك، إن المستثمرين يبحثون عن الصيغة القانونية التفصيلية للاتفاق الصيني الأمريكي، في ظل غياب أية تفاصيل محدودة بشأن الاتفاق، الشهر الماضي.

أسهم رينو

وهبطت أسهم شركة رينو لتصل إلى أدنى مستوياتها خلال الأعوام الستة الماضية، بعد ورود تقرير يشير إلى أن شركة نيسان اليابانية كانت قد أمرت بتعجيل طرح خطة طوارئ سرية للانفصال عن شركة رينو الفرنسية.

تراجع المبيعات

وهبطت أسهم شركات السيارات الأخرى بعد أن كرر جهاز صيني رفيع المستوى توقعاته بتراجع المبيعات للعام الثالث على التوالي في 2020.

ضعف الطلب العالمي

وعانت شركات السيارات الأوربية من مشكلة ضعف الطلب العالمي لسنوات عديدة، وتفاقمت المشكلة مؤخرًا جراء تباطؤ الطلب من الصين؛ صاحبة ثاني أكبر اقتصاد في العالم.

أسهم التكنولوجيا

ومقابل هذا، ارتفع مؤشر أسهم شركات التكنولوجيا بنسبة 0.7% ليصل إلى أعلى مستوياته خلال الـ18 عامًا ونصف العام، بدعم من إقبال المستثمرين على المراهنة على نمو أوسع نطاقا بدعم من تراجع التوتر العسكري والتجاري في العالم.

شركة أفاست

وارتفعت أسهم شركة أفاست البريطانية للبرمجيات الأمنية بنسبة 3.6% لتتصدر مؤشر شركات التكنولوجيا، وذلك بدعم من رفع تصنيفها من قبل شركة جي بي مورجان.

اريكسون

وارتفعت أسهم شركة اريكسون السويدية لتكنولوجيا الاتصالات بعد رفع تصنيفها من قِبل مؤسسة سيتي جروب.

شركات المرافق

وحققت مجموعة بننون جروب للمرافق أكبر المكاسب من بين الشركات المدرجة في مؤشر ستوكس 600، بعد ورود تقرير يشير إلى أن شركة ك.ك.ار الأمريكية تقدمت للاستحواذ على شركة فريدور لإدارة المخلفات.