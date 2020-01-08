البورصات الأوروبية تتراجع اليوم الأربعاء بقيادة الأسهم الألمانية.. والتشاؤم يلف منطقة اليورو

تراجعت البورصات الأوروبية اليوم الأربعاء بعد أن تسبَّب هجوم صاروخي إيراني على القوات الأمريكية في العراق، في تخارج المستثمرين من الأصول الخطِرة.

ومقابل هذا لفّ التشاؤم المنطقة بعد ورود إشارات على ركود مستدام للتصنيع في ألمانيا.

مؤشر ستوكس أوروبا

وتراجع مؤشر ستوكس أوروبا 600 بنسبة 0.4% بقيادة الأسهم الالمانية.

وقالت إيران أنها ستكتفي بالضربات الصاروخية الأخيرة، بعد أن أدت مهمتها في الانتقام لمقتل القائد الإيراني قاسم سليماني.

رد فعل أمريكي

وقال تيو ميفيسن الاقتصادي لدى رابوبنكن في امستردام: من الواضح أن الأسواق ستنتظر لحين صدور رد فعل محتمل من الولايات المتحدة. لكنني أعتقد أنه من الواضح أن البلدين لن يحققا الكثير حال اتخاذهما قرارًا بتصعيد الصراع الحالي.

تأجيج التوترات

وأضاف أن الضربات الصاروخية الإيرانية قد أجّجت التوترات لكن تأثيرها على الأسواق سيتلاشى على المدى القريب حال التوقف عن تصعيد الصراع.

الأسهم الألمانية

وهبطت الأسهم الألمانية بنسبة 0.9% بعد أن تراجعت الطلبات الصناعية على غير المتوقع في نوفمبر تحت ضغط من ضعف الطلب الأجنبي ونقص التعاقدات الكبرى.

تباطؤ التصنيع

وعانى الاقتصاد الألماني الأكبر في أوروبا في ظل تباطؤ نشاط التصنيع خلال العام الماضي جراء تفاقم الاضطرابات السياسية والتجارية العالمية. وهبطت معظم المؤشرات الثانوية في البورصات الأوروبية بقيادة أسهم الشركات العقارية.

شركات البترول

وخسرت أسهم شركات البترول والغاز مكاسبها المبكرة.

وطرأت تغييرات طفيفة عليها بعد هبوط أسعار البترول نزولًا من أعلى مستوياتها خلال أكثر من ثلاثة أشهر.

وهبطت كذلك أسهم شركات السياحة والسفر تحت ضغط من صعود أسعار البترول.

بيونج

وهبطت أسهم شركتي Plc وسافران الموردين الأوروبيين لشركة بيونج الأمريكية، بعد تحطم طائرة بيونج طراز 737 المملوكة للخطوط الجوية الأوكرانية الدولية بعد إقلاعها من إيران.

ثقة المستهلك

وتنتظر الآن الأسواق ورود بيانات اقتصادية حول ثقة المستهلك من منطقة اليورو لشهر ديسمبر بحلول مساء اليوم.

ومن المتوقع تحسن الثقة في قطاع الخدمات مقارنة بالشهر السابق، حسب مسح لوكالة رويترز.