البورصات الأمريكية تهبط الجمعة لمتابعة تطورات فيروس كورونا

تراجعت البورصات الأمريكية الجمعة نزولًا من مستوياتها القياسية بعد انتعاش استمر أربعة أيام بدعم من انشغال المستثمرين بمتابعة تطورات تفشي فيروس كورونا، إلى جانب دراسة تقرير أشار إلى انتعاش سوق التوظيف الأمريكي.

التوظيف الأمريكي

وزادت كشوف مرتبات الوظائف غير الزراعية بما يفيد إضافة 225 ألف وظيفة الشهر الماضي، حسب بيانات وزارة العمل الأمريكية.

وتم تخطى حاجز الـ160 ألف وظيفة التي توقعها الاقتصاديون وفقًا لمسح أجرته وكالة رويترز.

وصدرت الأسبوع الماضي زمرة من البيانات الاقتصادية الإيجابية منها تقرير تقرير قوي بشأن التوظيف في القطاع الخاص.

ويتجه مؤشر ستاندر اند بورز 500 لتسجيل أفضل أسبوع له خلال ثمانية أشهر.

وانتعشت الثقة بدعم من جهود بذلتها الصين خلال الأيام القليلة الماضية للتخفيف من الأضرار الاقتصادية الناتجة عن فيروس كورونا.

هبوط سهم آبل

وهبط سهم شركة آبل بنسبة 0.5% بعد مكاسب استمرت لثلاثة أيام، لتتم ممارسة أشد ضغوط على مؤشري ستاندر آند بورز 500 و ناسداك.

وقال سام ستوفل خبير استراتيجيات الاستثمار لدى مؤسسة سي.أف.ار.أ: “تتجه السوق نحو ممارسة نوع من هضم المكاسب قبل أن تواصل تحدي مستوى 300 آلاف نقطة على مؤشر داو جونز الصناعي”.

البورصات الأمريكية تهبط

وهبط مؤشر داو جونز الصناعي بنحو 177.17 نقطة أو بنسبة 0.60% عند 29,202.60 نقطة، وكذلك ستاندر اند بورز 600 بنحو 6.96 نقطة أو بنسبة 0.21% ليصل إلى 3,338.82 نقطة، وناسداك المركب بنحو 5.88 نقطة أو بنسبة 0.06% ليصل إلى 9,566.28 نقطة.

وحسب أحدث تقرير لبنك الاحتياط الفيدرالي، انحسرت المخاطر الجوهرية التي تواجه الاقتصاد الأمريكي.

لكن التقرير حذر من أن الانتشار السريع لفيروس كورونا ربما يقود إلى أعطال في الصين ثم ينتقل منها إلى بقية الاقتصاد العالمي.

وارتفعت حالات الوفيات في البر الصيني لتتخطى حاجة الـ600 حالة اليوم الجمعة، في ظل تقييد حركة السفر وإغلاق الشركات التي تعمل في أنحاء البلاد لاحتواء انتشار الفيروس.

وأعلنت 300 شركة مدرجة على مؤشر ستاندر آند بورز 500 نتائج الربع الأخير من 2019.

وتخطت التوقعات النتائج التي أعلنتها 70% من هذه الشركات.

وهبطت أسهم شركة تيك-تو انتركتف للبرمجيات بنسبة 9.6% بعد أن تخلفت إيراداتها المعدلة فصليا عن التوقعات.

وقفز سهم شركة أوبر تكنولوجيز بنسبة 8.3% بعد أن رفعت الشركة مستهدف تحقيق الربحية في الربع الأخير من 2020.