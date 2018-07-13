البورصات الأمريكية تغلق مرتفعة عند مستويات قياسية

وكالات:ارتفعت الأسهم الأمريكية الجمعة، دافعة المؤشر ستاندرد آند بورز500 إلى تسجيل أعلى مستوى إغلاق في أكثر من 5 أشهر بدعم من مكاسب للشركات الصناعية وقطاعات أخرى غطت على هبوط في القطاع المالي بعد أن أعلنت 3 بنوك كبرى في وول ستريت نتائج جاءت مخيبة لآمال معظم المستثمرين.وأنهى المؤشر داو جونز

وكالات:





ارتفعت الأسهم الأمريكية الجمعة، دافعة المؤشر ستاندرد آند بورز500 إلى تسجيل أعلى مستوى إغلاق في أكثر من 5 أشهر بدعم من مكاسب للشركات الصناعية وقطاعات أخرى غطت على هبوط في القطاع المالي بعد أن أعلنت 3 بنوك كبرى في وول ستريت نتائج جاءت مخيبة لآمال معظم المستثمرين.

وأنهى المؤشر داو جونز الصناعي جلسة التداول مرتفعا 94.52 نقطة، أو 0.38 %، إلى 25019.41 نقطة بينما زاد المؤشر ستاندرد آند بورز500 الأوسع نطاقا 3.02 نقطة، أو 0.11 %، ليغلق عند 2801.31 نقطة.

وأغلق المؤشر ناسداك المجمع مرتفعا 2.06 نقطة، أو 0.03 %، إلى 7825.98 نقطة.

وتنهي المؤشرات الثلاثة الأسبوع على مكاسب، مع صعود داو جونز 2.3 % وناسداك 1.79 % وستاندرد آند بورز 1.5 %.