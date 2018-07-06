البورصات الأمريكية تغلق مرتفعة رغم الحرب التجارية مع الصين

رويترز:صعد المؤشران ستاندرد آند بورز وناسداك الجمعة، إلى أعلى مستوياتهما في أسبوعين بدعم من نمو قوي للوظائف في الولايات المتحدة ساعد في كبح آثار حرب تجارية متصاعدة بين أمريكا والصين.وأنهى المؤشر داو جونز الصناعي جلسة التداول في بورصة وول ستريت مرتفعا 99.74 نقطة، أو 0.41 %، إلى 24456.48 نقطة

رويترز:





صعد المؤشران ستاندرد آند بورز وناسداك الجمعة، إلى أعلى مستوياتهما في أسبوعين بدعم من نمو قوي للوظائف في الولايات المتحدة ساعد في كبح آثار حرب تجارية متصاعدة بين أمريكا والصين.

وأنهى المؤشر داو جونز الصناعي جلسة التداول في بورصة وول ستريت مرتفعا 99.74 نقطة، أو 0.41 %، إلى 24456.48 نقطة في حين صعد المؤشر ستاندرد آند بورز500 الأوسع نطاقا 23.21 نقطة، أو 0.85 %، ليغلق عند 2759.82 نقطة.

وأغلق المؤشر ناسداك المجمع مرتفعا 101.96 نقطة، أو 1.34 %، إلى 7688.39 نقطة.

وتنهي المؤشرات الثلاثة الأسبوع على مكاسب مع صعود ناسداك 2.4 % وستاندرد آند بورز 1.5 % وداو جونز 0.7 %.