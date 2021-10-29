البورصات الأمريكية تصعد الخميس.. وارتفاع أسهم فيسبوك بنسبة 3%

ارتفعت مؤشرات سوق الأسهم الأمريكية، الخميس، عند إغلاق جلسات التداول في بورصة ‏‏‏نيويورك، وقفزت أسهم فيسبوك بنسبة 3%.

ارتفاع أسهم فيسبوك

وزاد مؤشرستاندرد اند بورز 500 بنحو 39.95 نقطة، بما يعادل 0.88%، إلى 4591.63 نقطة.

وارتفاع مؤشر داو جونز الصناعي 187.52 نقطة.

كما ارتفع مؤشر داو جونز الصناعي 187.52 نقطة أو 0.53 %، ليسجل 35678.21 نقطة.

وسجل مؤشر ناسداك المجمع صعودًا بـ 0.12 نقطة، ليحقق في ختام التداولات، 15235.84 نقطة.

من جانبه قدم الرئيس الأمريكي جو بايدن الخميس كونجرس بلاده مشروع قانون جديدًا بشأن حزمة الحوافز الاجتماعية، بقيمة 1.75 تريليون دولار، مخصصة لدعم القطاع الاجتماعي والقضايا المناخية.

كما دعا بايدن إلى إقرار برنامج النفقات على البنية التحتية، الذي تعرقل كتلة الديمقراطيين التقدميين المصادقة عليه.

وقالت صحيفة وول ستريت جورنال، إن الرئيس الأمريكي، يعول على أن التعديلات التي تم إدراجها على حزمة الحوافز السابقة ستسمح للمشرعين بالمصادقة عليها بسرعة.

وتضمنت حزمة الحوافز، تخصيص 400 مليار دولار لتمويل البرامج المتعلقة بتربية الأطفال ودعم المؤسسات التعليمية للأطفال دون السن المدرسي، و555 مليار دولار على برامج متعلقة بالمناخ، و35 مليار دولار على توسيع برنامج «ميد كير» للرعاية الصحية.

وفي سياق آخر، قفزت أسهم شركة فيسبوك، بنحو 3%، بعد إعلان مؤسسها، رئيسها التنفيذي، مارك زوكربيرج، تغيير اسمها إلى “ميتا”.

وقفز مؤشر الشركة بنسبة 2.75% «8.6 دولار أمريكي» فور إعلان زوكربيرج عن تغيير اسم فيس بوك، وهو ما قام به في ختام العرض.

من جانبه انخفض سهم شركة آبل، بنسبة 4% الخميس، بعد تحقيقها إيرادات أقل من توقعات «وول ستريت» في الربع الأخير من السنة المالية للشركة المنتهية في 30 سبتمبر الماضي.