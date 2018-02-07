البورصات الأمريكية تسترد عافيتها بعد الهبوط الكبير

وكالات: أفادت قناة الحرة «الأمريكية» الليلة بأن سوق الأسهم الأمريكية أغلقت جلستها على ارتفاع كبير عوضت فيه نحو نصف خسائرها التي منيت بها خلال جلستي الجمعة والإثنين الماضيين. وأشارت القناة إلى أنه بعد يوم من التداول المتذبذب صعد مؤشر «داو…

وكالات:

أفادت قناة الحرة «الأمريكية» الليلة بأن سوق الأسهم الأمريكية أغلقت جلستها على ارتفاع كبير عوضت فيه نحو نصف خسائرها التي منيت بها خلال جلستي الجمعة والإثنين الماضيين.

وأشارت القناة إلى أنه بعد يوم من التداول المتذبذب صعد مؤشر «داو جونز» الصناعي 567 نقطة أي ما يعادل 3ر2 في المئة، بينما استعاد مؤشر «ستاندرد أند بورز» الأوسع نطاقا 46 نقطة أي أكثر من 7ر1 % من قيمته، في حين ارفع مؤشر «ناسداك» بنسبة 1ر2 %.

يأتي ذلك في الوقت الذي قلل وزير الخزانة الأمريكي ستيفن منوشن من انخفاض مؤشر الاقتصادي الأمريكي، معربا عن ثقته بأداء الاقتصاد الأمريكي وذلك على الرغم من الأداء المتذبذب للسوق.

وتقلبت الأسواق الأمريكية ذهابا وإيابا بين خسائر عميقة ومكاسب كبيرة خلال جلسة تعاملات الثلاثاء حيث استهل مؤشر «داو جونز» الصناعي تعاملات اليوم على تراجع 520 نقطة بعد يوم واحد من تعرض المؤشر لأكبر خسائر له في النقاط على الإطلاق.