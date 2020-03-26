البورصات الأمريكية ترتفع الخميس وسط صعود طلبات إعانات البطالة

ارتفعت البورصات الأمريكية الخميس بدعم من صعود الطلبات الأسبوعية للحصول على إعانات البطالة إلى مستويات تقل عن توقعات المستثمرين الأكثر تشاؤما لكنها تكفي لتبرير تمرير محفزات أكثر قوة لدعم الشركات والأسر التي تضررت من التبعات الاقتصادية لفيروس كورونا.

وارتفع عدد الأمريكيين الذي تقدموا بطلبات للحصول على إعانات البطالة إلى 3.28 مليون طلب الأسبوع الماضي. وتقل هذه الأعداد عن تقديرات رجحت بلوغ الطلبات مستوى 4 مليون طلب.

وتعزز كذلك تفاؤل المستثمرين بعد أن أكد رئيس بنك الاحتياط الفيدرالي جيروم باول استعداده للعمل بقوة لزيادة الائتمان في السوق.

البورصات الأمريكية ترتفع

وارتفع مؤشر ستاندر اند بورز 500 في جلسة الخميس ليتمكن من استعادة قيمة سوقية تصل إلى 3 تريليون دولار منذ إغلاق يوم الإثنين.

ويتجه المؤشر كذلك صوب ثالث زيادة يومية على التوالي للمرة الأولى منذ بدء الجولة البيعية في أواخر فبراير.

ويتوقع المحللون تعرض الأسواق لتقلبات أكثر حدة وسط تعطل النشاط الاقتصادي في الربع الثاني.

وكذلك في ظل تصاعد مخاوف تزايد حالات تعثر الشركات وسقوط الاقتصاد العالمي في هوة الركود العميق.

وهبط مؤشر التقلبات بنحو 5 نقط يوم الخميس لكنه لا يزال قريبا من مستويات أعلى كثيرا مقارنة بعامي 2018 و 2019.

أسهم شركات الطيران ترتفع

وارتفعت أسهم شركة يونتيد اير لاينز وشركة امريكان اير لاينز وشركة دلتا بنسب تتراوح بين 4.5% و 10%.

وارتفع سهم شركة بيونج بنسبة 15% ليواصل صعوده خلال الأسبوع الجاري.

وذلك بدعم من مخصصات بقيمة 58 مليار دولار سيتم ضخها لمساعدة قطاع الطيران.

وارتفع مؤشر داو جونز الصناعي بنحو 1,164.45 نقطة أو بنسبة 5.49% إلى 22,365.00 نقطة.

وارتفع مؤشر ستاندر اند بورز 500 بنحو 117.13 نقطة أو بنسبة 4.73% ليصل إلى 2,592.69 نقطة.

وارتفع مؤشر ناسداك المركب بنحو 292.52 نقطة أو بنسبة 3.96% ليصل إلى 7,676.82 نقطة.

