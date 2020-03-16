البورصات الأمريكية تتراجع الاثنين بفعل التخلص من الأصول ذات المخاطر العالية

وقف تداول المؤشرات الأمريكية الثلاثة لنحو 18 دقيقة بعد الافتتاح

تراجعت البورصات الأمريكية، اليوم الاثنين، بنسبة 8% بدعمٍ من إقبال المستثمرين على التخلص من الأصول ذات المخاطر العالية، بعد أن تحرَّك بنك الاحتياط الفيدرالي لخفض أسعار الفائدة قريبًا من الصفر، مما عزَّز مخاوف اتساع نطاق الأضرار الناجمة عن فيروس كورونا.

وهبط المؤشر الاسترشادي بنسبة 11.4% في بداية التعاملات ليتمّ تكبيد خسارة بقيمة 2 تريليون دولار في القيمة السوقية قبل تعويض بعض الخسائر.

وتقرَّر إيقاف التداولات في المؤشرات الأمريكية الرئيسية الثلاث لنحو 18 دقيقة بعد الافتتاح.

البورصات الأمريكية تتراجع

وهبط مؤشر ستاندر اند بورز 500 بنسبة 8% ليتخطى حاجز الـ7%.

وقرر بنك الاحتياط الفيدرالي تمرير الخفض الثاني لسعر الفائدة خلال فترة لا تقلُّ عن أسبوعين.

وتعهّد البنك كذلك بشراء أصول بأكثر من 700 مليار دولار. وتجيء هذه التدابير قبل انعقاد لجنة السياسة النقدية يومي الثلاثاء والأربعاء المقبلين.

وتزايدت لذلك حدّة المخاوف بشأن تفشّي الوباء الذي أصاب أجزاء من الاقتصاد العالمي بالشلل وجمَّد إيرادات الشركات.

وقال دانييل دي ماتينو، الخبير لدى شركة كويل إنتلجنس في دالاس بتكساس الأمريكية: “توجد مخاطرة عندما يتخذ بنك الاحتياط الفيدرالي تدابير قوية. يدفع هذا المستثمرين إلى القول: هل يطلعون على أمور لا نعرف عنها شيئًا؟”.

البنوك المركزية لا تملك خيارات كثيرة

وتابع: “لا أعتقد أن البنوك المركزية تمتلك خيارات كثيرة بالنظر إلى طريقة تصرف الأسواق. وهي لا تملك خيارًا سوى تمرير تدابير قوية”.

وبسبب التدابير القوية التي تم اتخاذها لاحتواء فيروس كورونا، هبط إنتاج المصانع في الصين بأسرع وتيرة خلال ثلاثة عقود.

وتراجعت أسهم الشركات المالية الحساسة لأسعار الفائدة بنسبة 11.1% لتقود تراجع شركات قطاعات ستاندر اند بورز الرئيسية.

وتعرَّض كذلك قطاع الشركات المالية لضغوطٍ بعد أن أوقفت البنوك الأمريكية الكبرى عمليات إعادة شراء الأسهم.

وتراجعت أسهم شركات الطاقة بعد تسجيل تراجع في أسعار البترول بنسبة 10%. ومقابل هذا، هبطت أسهم شركات التكنولوجيا بنسبة 9.2%.

هبوط أسهم آبل ومايكروسفت

وهبطت أسهم شركات آبل ومايكروسفت وفيسبوك بنسب لا تقلّ عن 7% لتقود تراجع مؤشر ستاندر اند بورز 500.

وقفز مؤشر الخوف بنسبة 21.15 نقطة ليصل إلى 78.98 نقطة.

ودعا رئيس الرقابة على الأوراق المالية الأمريكية إلى استمرار فتح البورصات الأمريكية رغم التقلبات الحادة الحالية.

ومن شأن هذه التصريحات تبديد تكهنات بإغلاق البورصات الأمريكية بغية وقف تراجع الأسهم.

وتقرَّر إغلاق البارات والمطاعم والمسارح ودُور السينما في نيويورك ولوس أنجلوس.

وطلبت الولايات المتحدة من إدارة الرئيس ترامب التنسيق معها لتبنّي جهود مشتركة تستهدف مكافحة فيروس كورونا.

وقالت شركة نايك وشركة لولومون أثيلكا وشركة أندر ارمور إنها ستغلق متاجرها في الولايات المتحدة وبعض الأسواق الأخرى.

وبسبب هذه التصريحات، تراجع مؤشر ستاندر اند بورز 500 لشركات بيع التجزئة بنسبة 8%.

أداء البورصات الأمريكية الثلاث

وهبط مؤشر ستاندر اند بورز لأسهم شركات الطيران بنسبة 9.4%، بعد أن أعلنت شركة يونايتد إيرلاينز القابضة تحقيقها إيرادات أقل بنحو 1.5 مليار دولار في مارس.

وحذّرت الشركة الموظفين من أن الطائرات ربما تطير بلا ركاب، بحلول الصيف المقبل.

ومن بين البورصات الأمريكية هبط مؤشر داو جونز الصناعي بنحو 2,119.07 نقطة، أو بنسبة 9.14% ليصل إلى 21,066.55 نقطة.

وهبط مؤشر ستاندر اند بورز 500 بنحو 231.58 نقطة، أو بنسبة 8.54% ليصل إلى 2,479.44 نقطة.

وهبط مؤشر ناسداك المركب بنحو 656.07 نقطة، أو بنسبة 8.33% ليصل إلى 7,218.81 نقطة.