البورصات الأمريكية تتباين الأربعاء مع ارتفاع مؤشر ناسداك

تباينت مؤشرات الأسهم الأمريكية الرئيسية اليوم الأربعاء، مع ارتفاع مؤشر ناسداك حيث عادت أسهم التكنولوجيا لتصبح مفضلة في السوق وسط مخاوف بشأن ارتفاع التضخم.

ومقابل هذا، تراجعت أسهم البنوك على الرغم من النتائج الفصلية القوية من جيه بي مورجان.

ارتفاع مؤشر ناسداك

كانت التكنولوجيا وخدمات الاتصالات من بين القطاعات القليلة الصاعدة من بين 11 قطاعًا رئيسيًا في ستاندرد آند بورز.

ارتفعت أسماء الشركات الكبرى ذات النمو الكبير بما في ذلك فيسبوك و أمازون و ألفابت الشركة الأم لجوجل ، ومايكروسوفت وتسلا ، بينما أضاف صانعو الرقائق %0.5 بعد ثلاثة أيام من الخسائر.

أظهر تقرير صادر عن وزارة العمل أن أسعار المستهلك ارتفعت بقوة في سبتمبر ومن المقرر أن ترتفع أكثر وسط ارتفاع في تكاليف منتجات الطاقة ، الأمر الذي من شأنه أن يلقي بظلال من الشك على وجهة نظر مجلس الاحتياطي الفيدرالي بأن التضخم المرتفع هو أمر مؤقت.

ينصب التركيز الآن على محضر اجتماع السياسة النقدية لمجلس الاحتياطي الفيدرالي في سبتمبر ، المقرر عقده في وقت لاحق من اليوم ، لمزيد من الدلائل على أن أيام سياسة عصر الأزمة باتت معدودة.

فاقت أرباح جيه بي مورجان تشيس وشركاه للربع الثالث التوقعات ، مدعومة بالطفرة العالمية في إبرام الصفقات والإفراج عن المزيد من احتياطيات خسائر القروض في علامات على تحسن الاقتصاد.

مع ذلك ، تراجعت أسهمها بنسبة 2.5٪ لتلقي بثقلها على مؤشري داو جونز وستاندرد آند بورز 500 ، بعد أن وصلت إلى مستوى قياسي الأسبوع الماضي.

الإعلان عن نتائج الأرباح

سيعلن نظرائه بنك أوف أمريكا وسيتي جروب وويلز فارجو ومورجان ستانلي عن النتائج يوم الخميس ، بينما سينشر بنك جولدمان ساكس أرباحه يوم الجمعة. وانخفض مؤشر البنوك الأوسع بنسبة 2.2٪.

ارتفعت أسهم شركة بلاك روك بنسبة 3.2٪ بعد أن تفوق أكبر مدير مالي في العالم على تقديرات الأرباح الفصلية حيث ساعد تحسن الاقتصاد على تعزيز أصولها الخاضعة للإدارة ، مما أدى إلى زيادة دخل الرسوم.

يتوقع المحللون أن تعلن الشركات الأمريكية عن نمو قوي في الأرباح في الربع الثالث في وقت تؤثر فيه المخاوف بشأن مشاكل سلسلة التوريد وارتفاع الأسعار على الشركات الناشئة من الوباء.

في الساعة 10:01 صباحًا بالتوقيت الشرقي ، تباينت مؤشرات الأسهم الأمريكية الرئيسية، حيث انخفض مؤشر داو جونز الصناعي بمقدار 163.31 نقطة ، أو 0.48٪ ، عند 34215.03 .

وانخفض مؤشر إس آند بى 500 بمقدار 7.03 نقطة ، أو 0.16٪ ، عند 4343.62.

وصعد مؤشر ناسداك المجمع 52.60 نقطة أو 0.36٪ إلى 14518.53 نقطة.

من بين الأسهم الأخرى ، انخفض سهم آبل بنسبة 1.1٪ بعد أن قال تقرير إن علامة آي فون تخطط لخفض إنتاج آي.فون 13.

حذرت شركة دلتا إيرلاينز من خسارة ما قبل الضرائب للربع الرابع بسبب الارتفاع الحاد في أسعار الوقود ، مما أدى إلى انخفاض أسهمها بنسبة 4.1٪. كسبت شركة كوالكم لصناعة الرقائق 1.2٪ في خطة إعادة شراء أسهم بقيمة 10 مليارات دولار.