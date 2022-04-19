«البورسعيدية» و«الإنشاءات» توقعان مذكرة تفاهم مع شركة «بترومنت» للتعاون في مجال الخدمات البحرية

شهد الفريق أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس، اليوم الثلاثاء، توقيع مذكرة تفاهم للتعاون المشترك بين الشركة البورسعيدية للأعمال الهندسية والإنشاءات البحرية إحدى الشركات التابعة للهيئة، وشركة إسكندرية للصيانة البترولية (بترومنت)، بحضور نبيل زيدان مدير إدارة الشركات وذلك بمبنى الإرشاد بمحافظة الإسماعيلية.

تهدف مذكرة التفاهم إلى فتح آفاق جديدة للتعاون بين الجانبين في مجال صناعة خزانات البترول بملحقاتها وتنفيذ كافة الأعمال البحرية، شاملة أعمال الدهانات وأعمال التركيبات الميكانيكية والمدنية، علاوة على ما تتيحه مذكرة التفاهم من دراسة إمكانية إقامة تحالف بين الطرفين لدراسة الفرص التسويقية للمشروعات القومية في قطاع البترول والإنشاءات المعدنية.

‏في كلمته، أكد الفريق ربيع حرص الهيئة على مد جسور التعاون مع شركاء النجاح وتوسيع نطاق عمل شركات الهيئة ليشمل تقديم الخدمات البحرية واللوجيستية المختلفة للشركات العاملة في قطاع البترول بما يصبو نحو تحقيق أهداف استراتيجية التطوير بالهيئة ٢٠٢٣ والرامية إلى تنويع مصادر الدخل بالهيئة وتحقيق المصالح المشتركة والحفاظ على أصول الهيئة وتعزيز تنافسية شركاتها.

من جانبه، أعرب المهندس أحمد فؤاد رئيس مجلس إدارة شركة بترومنت عن سعادته بالتعاون مع الشركة البورسعيدية للأعمال الهندسية والإنشاءات البحرية، مؤكدا على أهمية هذه الخطوة في ضوء ما يتيحه التعاون من الاستفادة من الإمكانيات الواعدة للشركة والتنسيق المشترك لتنفيذ مشروعات كبرى مستقبلية في قطاع البترول والإنشاءات المعدنية.

وقع مذكرة التفاهم، المهندس عماد إسحاق عزيز رئيس مجلس إدارة الشركة البورسعيدية للأعمال الهندسية والإنشاءات البحرية والمهندس أحمد فؤاد رئيس مجلس إدارة شركة بترومنت.

قد نشرت المال في مطلع أبريل عن دمج شركتي القناة للإنشاءات البحرية» و«الأعمال الهندسية البورسعيدية» التابعتين لها ، ببورسعيد رسميا ، اعتبارا من أبريل الحالى ، فى كيان واحد.

جدير بالإشارة، أن الشركة البورسعيدية للأعمال الهندسية والإنشاءات البحرية إحدى الشركات التابعة للهيئة تعد نتاجا لخطة إعادة الهيكلة التي تنتهجها الهيئة والتي أثمرت عن دمج كل من شركة القناة للإنشاءات البحرية وشركة الأعمال الهندسية البورسعيدية في كيان واحد لتعظيم الاستفادة من المقومات البشرية والفنية وتوسيع نطاق العمل بعقد شراكات مع شركات كبرى على المستوى المحلي والإقليمي والعالمي.