البهى: اتحاد الصناعات يوجه برفع أجور العاملين فى الشركات

❏ رجال الأعمال أعضاء بغالبية الجمعيات والمؤسسات الخيرية ❏ تقديم حوافز للشركات المساهمة فى المسئولية المجتمعية ❏ فكرة إنشاء صناديق لتلقى التبرعات مقبولة.. والإلزام يقلل من فاعليتها المرسى عزتقال محمد البهى، عضو المكتب التنفيذى باتحاد الصناعات ورئيس لجنة الضرائب والجمارك، إن اتحاد الصناعات ات

❏ رجال الأعمال أعضاء بغالبية الجمعيات والمؤسسات الخيرية

❏ تقديم حوافز للشركات المساهمة فى المسئولية المجتمعية

❏ فكرة إنشاء صناديق لتلقى التبرعات مقبولة.. والإلزام يقلل من فاعليتها

المرسى عزت

قال محمد البهى، عضو المكتب التنفيذى باتحاد الصناعات ورئيس لجنة الضرائب والجمارك، إن اتحاد الصناعات اتخذ قرارًا داخليًّا تم تعميمه على كل الغرف الصناعية التابعة بزيادة أجور العاملين بكل القطاعات.

وأضاف البهى فى حواره لـ “المال”، أن القرار تم اتخاذه برئاسة المهندس محمد السويدى رئيس مجلس إدارة اتحاد الصناعات؛ للتخفيف من حدة التضخم على العاملين فى شركات القطاع الخاص.

وكشف عن أن تسديد الضرائب يعد فى حد ذاته مسئولية مجتمعية للشركات والمصانع تجاه الدولة والمجتمع، لافتًا إلى أن حصيلة الضرائب يتم توجيهها إلى عدد كبير من الخدمات كالصحة والتعليم والطرق وغيرها من الخدمات.

ولفت إلى أن المسئولية المجتمعية تعد أمرًا غاية فى الأهمية لإزالة حالة الاحتقان والغضب بين طبقات المجتمع، وهو الذى ينعكس إيجابيًّا على حالة الاستقرار فى المجتمع المصرى.

وأكد عضو المكتب التنفيذى باتحاد الصناعات ورئيس لجنة الضرائب والجمارك، أن سبب قيام اتحاد الصناعات المصرية بزيادة الأجور هو التخفيف من حدة التضخم.

وأشار البهى إلى أن القرار تم تعميمه على كل الغرف الصناعية التابعة للاتحاد؛ لتقليل حدة تبعات التعويم على دخول العاملين بتلك المنشآت.

يذكر أن اتحاد الصناعات المصرية يقوم منذ أن نشأت فكرته فى عام 1915 بدوره الفاعل كــ”صوت الصناعة فى مصر” فى الدفاع عن مصالح القطاع الصناعى والنهوض به لتحقيق النمو والاستقرار الاقتصادى والاجتماعى للدولة.

ويعد اتحاد الصناعات المصرية أحد أكبر جهات العمل من خلال عدد العاملين به فى مصر، إذ يضم 20 غرفة صناعية فى عضويته، ويمثل قرابة 60 ألف منشأة صناعية ينتمى 90% منها إلى القطاع الخاص، ويعمل به ما يزيد عن 1,2 مليون عامل، بالإضافة إلى مساهمته بحوالى 20% من الاقتصاد الوطنى.

وكشف البهى أن مجلس إدارة اتحاد الصناعات اتخذ قراره بزيادة أجور العاملين بالمصانع والمنشآت التابعة كنوع من المسئولية المجتمعية تجاه العاملين بتلك المؤسسات.

ينقسم أعضاء الاتحاد إلى 20 غرفة تمثل كل منها قطاعًا صناعيًّا رسميًّا يعمل فى مصر. وتعمل الغرف مع أعضائها من الشركات والمؤسسات الصناعية بشكل فاعل فتقدم لهم الدعم الفنى لتطوير ونمو أعمالهم، كما تقوم الغرف بترتيب لقاءات الأعضاء مع نظرائهم من المؤسسات العالمية وتسهيل اشتراكهم فى المعارض الدولية للترويج لمنتجاتهم وتشجيع التصدير والاستثمار.

وكشف عضو المكتب التنفيذى باتحاد الصناعات، أن اتخاذ قرار زيادة أجور العاملين جاء بعد قرار التعويم الذى تم اتخاذه نوفمبر من العام الماضى.

وقرر البنك المركزى المصرى، الخميس 3 نوفمبر 2016، تعويم سعر صرف الجنيه ليتم تحديده وفقًا لآليات العرض والطلب فى السوق.

وقال إن تسديد الضرائب يعد مسئولية مجتمعية، ولا سيما أن الأموال التى يتم تسديدها يتم من خلالها يتم تنفيذ العديد من الخدمات كالتعليم والصحة والطرق والنقل وغيرها.

وبلغت حصيلة الضرائب، خلال مارس الماضى فقط، 37 مليار جنيه، مقارنة بـ26 مليارًا فى الشهر المقابل من العام الماضى.

كما بلغ إجمالى حصيلة الضرائب، العام المالى الحالى، 238 مليار جنيه.

وشدد البهى على ضرورة إلغاء فكرة عزوف البعض عن دفع الضرائب معتقدين أن الدولة لا تستحق، وهذا أمر خطير ينبغى العمل على إلغائه لزيادة الحصيلة.

ولفت إلى أن المجتمع المتدين حقًّا هو المجتمع الذى يؤدى التزاماته دون أى تقصير؛ لأن الأموال التى يتم تحصيلها هى فى النهاية لخدمة المجتمع.

وأشار إلى أن فكرة التحفيز التى تم إطلاقها فى قانون الاستثمار الجديد لحث الشركات على تقديم المسئولية المجتمعية، فكرة متميزة وتزيد من أعمال الخير داخل المجتمع وتزيل أى أحقاد بين الطبقات.

ونوّه بأن قانون الضرائب يقدم إعفاءً يصل إلى %5 من إجمالى الحصيلة الضريبية للشركات التى تقدم خدمات للمجتمع المحيط كنوع من تحفيزها نحو تقديم الخدمات المجتمعية.

وأكد البهى أن المجتمع الصناعى ومجتمع رجال الأعمال شريك أساسى فى تقديم المسئولية المجتمعية، وأبرز دليل على ذلك أن رجال الأعمال أعضاء للعديد من الكيانات والجمعيات الخيرية والمؤسسات المهتمة بتقديم خدماتها التعليمية أو الصحية أو التدريبية.

وأوضح البهى أن تقديم رجال الأعمال خدمات للمجتمع المحيط ليس شفقة أو وجاهة، لكنه واجب وضرورى لخلق حالة من التسامح والود بين الجميع.

وذكر أن تقديم الشركات مسئوليتها المجتمعية لن يقلل الحصيلة الضريبية، خاصة أنها تعفى مقدِّم تلك الخدمة من نسبة %5 من إجمالى المطلوب تسديده، موضحًا أن ما تقدمه الشركات من خدمات مجتمعية، سواء بناء مدارس أو مستشفيات أو تقديم دورات تدريبية وتأهليه للخريجين، يقلل من المسئوليات الملقاة على عاتق الحكومة والتى من مهامها توفير تلك الخدمات.

وبيَّن أن المسئولية المجتمعية تعمل على تحقيق الاستقرار المجتمعى حيث تعمل على إزالة الأحقاد والضغائن من صدور الأقل دخلًا، ومن ثم إشاعة حالة من الإيجابية تعود بالنفع على الجميع.

وأوضح أن إنشاء صناديق مخصصة لاستقبال الأموال، والصرف على العديد من الخدمات فكرة مقبولة، إلا أنها ينبغى ألا تكون إلزامية للمتبرعين، خاصة أن ذلك يجعلهم يعزفون عن المشاركة، مؤكدًا أن فكرة الإلزام دائمًا تأتى بنتائج عكسية.