«البنوك» يتصدر القطاعات النشطة في البورصة الشهر الماضي

تصدَّر قطاع البنوك قائمة أنشط القطاعات المدرجة بالبورصة المصرية، خلال تعاملات يوليو الماضي، بقيمة تداولات بلغت 2.8 مليار جنيه.

وذكر تقرير صادر عن البورصة، حصلت “المال” على نسخة منه، أن قطاع العقارات، احتل المركز الثاني بقيمة 2.3 مليار مليار جنيه.

وسجلت مؤشرات البورصة المصرية ارتفاعات جماعية خلال تعاملات شهر يوليو المنقضي وسط مشتريات للمستثمرين المصريين.

وصعد مؤشر “egx30” الرئيسي بنسبة 2.6% ليصل إلى مستوى 9467 نقطة.

وارتفع مؤشر “egx70ewi” للأسهم الصغيرة والمتوسطة 8.5% إلى 1868 نقطة ، و“egx100ewi” الأوسع نطاقا بنسبة 7.3% إلى 2734 نقطة.

وارتفع راس المال السوقي لأسهم الشركات المقيدة، خلال الفترة المذكورة بنحو 11.5 مليار جنيه، بنسبة 1.8% مقارنة بالفترة المماثلة.

واتجهت تعاملات المستثمرين الأجانب نحو البيع خلا شهر يوليو بقيمة 1.7 مليار جنيه، بعد استحواذهم على 16.4% من التداولات.

وفضّل العرب الشراء بقيمة 113.5 مليون جنيه، وذلك بعد استبعاد الصفقات.