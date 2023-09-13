البنوك وشركات التمويل العقارى تضخ 13.06 مليار جنيه خلال عام

مولت البنوك العاملة فى السوق المحلية وشركات التمويل العقارى قروضًا بقيمة 13.06 مليار جنيه خلال عام، موجهة إلى 80.369 ألف عميل، فى الفترة من أغسطس 2022، حتى نهاية الشهر نفسه من العام الجارى.

قالت مى عبد الحميد، فى تصريحات خاصة لـ«المال»، إن البنوك والشركات المساهمة منحت تمويلات لشراء وحدات سكنية، ضمن مبادرة التمويل العقارى لمحدودى الدخل، بقيمة 62.29 مليار جنيه، لنحو 527.303 ألف عميل، حتى نهاية أغسطس 2023.

وقامت البنوك العاملة فى مصر بمنح تمويلات بقيمة 59.943 مليار جنيه لـ508.128 ألف عميل لتستحوذ على نسبة %96.2 من المبادرة، فيما ضخت الشركات نحو 2.349 مليار جنيه لنحو 19.179 ألف عميل، لتستحوذ على %3.8 من المبادرة.

وضخ أكبر بنكين حكوميين فى مصر من حيث رأس المال، تمويلات ضمن المبادرة لشراء وحدات سكنية بقيمة 31.745 مليار جنيه، لنحو 260.958 ألف عميل، وذلك حتى نهاية شهر أغسطس 2023.

وأطلق البنك المركزى المصرى مبادرة للتمويل العقارى فى فبراير 2014 بفائدة مدعمة متناقصة لشريحتى محدودى ومتوسطى الدخل تتراوح نسبتها من 5 إلى %7 على أن يتولى صندوق ضمان التمويل العقارى توفير الوحدة السكنية لشريحة محدودى الدخل، ويقوم بتحديد سعر الوحدة السكنية طبقا لتكاليف إنشائها.

وأقرضت البنوك الحكومية الكبرى «الأهلي، مصر، القاهرة» ضمن مبادرة التمويل العقارى لمحدودى الدخل، شراء وحدات سكنية بقيمة 38.647 مليار جنيه، لنحو 335.041 ألف عميل، وذلك حتى نهاية أغسطس 2023.

وتصدر «الأهلى المصرى» قائمة البنوك الممولة لمبادرة التمويل العقارى لمحدودى الدخل بقيمة 16.589 مليار جنيه لنحو 140.547 ألف عميل، ليستحوذ على نسبة %26.6 من المبادرة، تلاه «مصر» بقيمة 15.156 مليار جنيه لعدد 122.842 ألف مستفيد بنسبة %24.3 فيما ضخ «القاهرة» تمويلات بقيمة 4.159 مليار جنيه لنحو 40.406 ألف عميل، بحصة %6.7 وذلك بحسب أحدث تقرير صادر عن صندوق الإسكان الاجتماعى ودعم التمويل العقاري.

وفى المركز الرابع جاء بنك التعمير والإسكان بإجمالى تمويلات 6.902 مليار جنيه موجهة إلى 71.652 ألف عميل بحصة %11.1.

واحتل بنك التجارى الدولى المركز الخامس بحصة سوقية %5.2 من تمويلات المبادرة، بإجمالى 3.250 مليار جنيه، موجهة لـ24.566 ألف عميل، أعقبه «قطر الوطنى الأهلى» بحصة %4.8 بإجمالى 3.016 مليار جنيه إلى 21.063 ألف عميل.

وجاء بنك التنمية الصناعية فى المركز السادس بحصة %2.9 بإجمالى قروض 1.836 مليار جنيه، إلى 16.770 ألف عميل، ثم «المصرف المتحد» بنحو %2.8 بإجمالى قروض 1.756 مليار جنيه إلى 13.215 ألف مستفيد.

واستحوذ البنك العربى الأفريقى الدولى على المركز التاسع بحصة %1.9 بإجمالى تمويلات 1.206 مليار جنيه لعدد 10.214 ألف عميل، يليه «المشرق» بإجمالى 992.189 مليون جنيه، موجهة إلى 5.687 ألف مستفيد، بحصة سوقية %1.5 بنهاية أغسطس الماضي.

وعلى صعيد شركات التمويل، احتلت «كونتكت» المركز الأول بحصة %1.3 من المبادرة، بإجمالى قروض 838.728 مليون جنيه لعدد 6.167 ألف عميل، تليها «التعمير» بنحو 830.818 مليون جنيه، موجهة إلى 6.816 مليون مستفيد. وفى المركز الثالث جاءت شركة الأهلى للتمويل العقارى بإجمالى قروض 284.436 مليون جنيه لعدد 2.537 ألف عميل، تليها «أملاك» بإجمالى 252.02 مليون جنيه، موجهة إلى 2.319 ألف مستفيد.