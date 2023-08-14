البنوك وشركات التمويل العقارى تضخ 1.390 مليار جنيه خلال يوليو الماضى

ضخّت البنوك والشركات تمويلات بقيمة 1.390 مليار جنيه خلال شهر يوليو الماضى، ليصل إجمالى القروض إلى 61.460 مليار ضمن مبادرة التمويل العقارى لمحدودى الدخل لنحو 522.306 ألف عميل منذ شهر فبراير 2014 وحتى نهاية يوليو الماضى، مقارنة مع 60.07 مليار لحوالى 513.600 ألف عميل فى يونيو السابق له.

وقدمت البنوك 59.125 مليار جنيه لـ 503.183 ألف عميل لتستحوذ على %96.2 من المبادرة، حتى نهاية يوليو الماضى بحسب تقرير حديث صادر عن صندوق الإسكان الاجتماعى ودعم التمويل العقارى حصلت عليه جريدة «المال».

وأضاف التقرير أن الشركات منحت نحو 2.332 مليار جنيه فقط لنحو 19.123 ألف عميل لتستحوذ على %3.8 من المبادرة منذ بداية 2014 وحتى يوليو الماضى.

ومولت البنوك الحكومية الثلاثة الكبرى ( الأهلى -مصر- القاهرة) ضمن مبادرة التمويل العقارى لمحدودى الدخل شراء وحدات سكنية بقيمة 35.406 مليار جنيه، لنحو 300.753 ألف عميل، حتى نهاية يوليو الماضى، بحصة تصل إلى %57.6.

وقالت مى عبد الحميد، الرئيس التنفيذى لـ«صندوق الإسكان الاجتماعى ودعم التمويل العقارى» – فى تصريحات خاصة لـ«المال» إن البنك الأهلى المصرى تصدر قائمة البنوك الأكثر منحًا للتمويلات العقارية لمحدودى الدخل ضمن المبادرة، بنحو 16.455مليار جنيه، استفاد منها 139.746 ألف عميل، بحصة سوقية %26.8.

فيما ضخّ بنك مصر تمويلات ضمن المبادرة بلغت 14.899 مليار جنيه، موجهة لـ121.212 ألف عميل، وبحصة %24.2.

وجاء بنك التعمير والإسكان فى المركز الثالث بقائمة البنوك التى منحت تمويلات ضمن مبادرة التمويل العقارى بقيمة 6.854 مليار جنيه، لـ71.391 ألف عميل.

وقدم بنك القاهرة تمويلات عقارية بقيمة 4.052 مليار جنيه، موجهة لنحو 39.795 ألف مستفيد، بحصة تبلغ %6.6 من إجمالى تمويلات البنوك ضمن المبادرة.

أما «كونتكت» للتمويل العقارى فاستحوذت على الحصة الأكبر من تمويلات الشركات بنسبة %1.4 ضمن مبادرة التمويل العقارى بمبلغ 838.728 مليون جنيه لعدد 6.167 ألف عميل.

واحتلت التعمير للتمويل العقارى المركز الثانى للشركات بحصة سوقية %1.3 من إجمالى تمويلات المبادرة، بقيمة 814.022 مليون جنيه، موجهة لـ 6.745 ألف عميل.

وجاءت شركة الأهلى للتمويل العقارى فى المرتبة الثالثة بحصة سوقية %0.5 بقيمة تمويلات 285.116 مليون جنيه، موجهة لحوالى 2.543 ألف عميل.

وحلت شركة أملاك للتمويل العقارى فى المركز الرابع من حيث التمويلات بنسبة %0.4 بقيمة 252.940 مليون جنيه، موجهة إلى 2.328 ألف عميل. وأطلق البنك المركزى المصرى مبادرة للتمويل العقارى فى فبراير 2014 بفائدة مدعمة متناقصة لشريحتى محدودى ومتوسطى الدخل بفائدة تتراوح من 5 إلى %7 حيث يتولى صندوق ضمان التمويل العقارى توفير الوحدة السكنية لشريحة محدودى الدخل، ويقوم بتحديد سعر الوحدة السكنية طبقا لتكاليف إنشائها.