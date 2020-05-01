«البنوك والعقارات» يستحوذان على نصيب الأسد من تداولات البورصة خلال أبريل

تصدر قطاع البنوك القائمة بنسبة 31.4% ثم قطاع العقارات بحصة 18%، وذلك بعد استبعاد الصفقات.

استحوذ قطاعا البنوك والعقارات على نصيب الأسد من قيم تعاملات البورصة المصرية، خلال شهر أبريل المنقضي، بحصة سوقية قدرها 49.4% من التداولات.

وذكر تقرير صادر عن مركز معلومات البورصة وصل “المال” نسخة منه، أن قطاع البنوك تصدَّر القائمة بنسبة 31.4%، ثم قطاع العقارات بحصة 18%، وذلك بعد استبعاد الصفقات.

وأشار تقرير البورصة إلى أن قطاع الخدمات المالية غير المصرفية احتلّ المركز الثالث بحصة 13.6%، بينما استحوذت القطاعات الأخرى على نسب أقل من 1% و8.4%.

يُشار إلى أن مؤشرات البورصة ارتفعت بشكل ملحوظ، خلال تعاملات شهر أبريل الماضي، مدعومة بمشتريات المستثمرين والمؤسسات المحلية.

وقفز مؤشر “egx30” الرئيسي قفز بنسبة 11% ليسجل مستوى 10554 نقطة، ومؤشر “egx70ewi” للأسهم الصغيرة والمتوسطة 23.16% إلى 1225 نقطة.

وصعد رأس المال السوقي لأسهم الشركات المقيدة 6.9%، ما يعادل 37 مليار جنيه، ليغلق عند مستوى 569.8 مليار جنيه، مقابل 532.8 مليار في الشهر السابق له.

وارتفعت قيم التداولات بنحو 64.9 مليار جنيه خلال الشهر المذكور عبر بيع وشراء 6.56 مليار ورقة مالية، مقابل 126.6 مليار جنيه و5.5 مليار ورقة خلال شهر مارس.

واستحوذت الأسهم على 32.77 % من إجمالي قيمة التداول، داخل المقصورة، في حين مثلت قيمة التداول للسندات نحو 76.23%.

يُذكر أن البورصة اختتمت تعاملات أمس الخميس– آخِر جلسات شهر أبريل– على أداء متأرجح لمؤشراتها وسط اتجاه شرائى للمصريين، وقيم تداولات تجاوزت مليار جنيه على الأسهم.

وتأرجح أداء معظم الأسهم المتداولة خلال الجلسة بين اللونين الأخضر والأحمر، إذ صعد 96 سهمًا من إجمالى 175 سهمًا متداولة، بينما هبط 55 فقط، وبقي 24 دون تغير.