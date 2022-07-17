البنوك والشركات تمنح تمويلات لشراء وحدات سكنية تتجاوز 46 مليار جنيه

منحت البنوك والشركات تمويلات لشراء وحدات سكنية بقيمة 46.368 مليار جنيه، لنحو 29 ألف عميل ضمن مبادرة البنك المركزى للتمويل العقارى لمحدودى ومتوسطى الدخل.

وقالت مى عبد الحميد، رئيس صندوق الإسكان الاجتماعى ودعم التمويل العقارى – فى تصريحات لـ «المال» – إن التمويلات العقارية التى قدمتها البنوك للعملاء بلغت 44.335 مليار جنيه حتى نهاية يونيو الماضى لنحو 411 ألف عميل.

وأضافت أن شركات التمويل العقارى استحوذت على تمويلات بقيمة 2.193 مليار استفاد منها ما يزيد عن 18 ألف عميل.

ووفقا لقائمة البنوك التى حصلت «المال» على نسخة منها، واصل الأهلى المصرى صدارته للجهات الممولة، بقيمة 12.340 مليار جنيه استفاد منها 112973 عميلا، بحصة سوقية %26.5.

واحتل بنك مصر المرتبة الثانية بحصة %21.4 بقيمة قروض 9.976 مليار موجهة إلى 91336 عميلا، يليه التعمير والإسكان بتمويلات 6.242 مليار موجهة إلى 67543 عميلا، بحصة %13.4.

وجاء بنك القاهرة فى المرتبة الرابعة بقيمة تمويلات 2.997 مليار جنيه، موجهة إلى 32862 عميل، بحصة %6.4 يليه التجارى الدولى بقيمة قروض 2.735 مليار، حصل عليها 21816 عميلا، بحصة %5.9.

وحل بنك التنمية الصناعية فى المركز السادس بمبلغ 1.664 مليار جنيه، موجهة إلى 15816 عميلا، بحصة %3.6 من إجمالى التمويلات.

وقدم بنك قطر الوطنى الأهلى تمويلات بقيمة 1.559 مليار جنيه، موجهة إلى 12465عميلا، يليه بنك المصرف المتحد بنحو 1.474 مليار، و 11318 عميلا.

واحتل البنك العربى الأفريقى الدولى المرتبة التاسعة، بقيمة 1.097 مليار، موجهة إلى 9578 عميلا منذ إطلاق المبادرة وحتى نهاية يونيو، يليه بنك بلوم بواقع 626.995 مليون جنيه، و5501عميل.

وعلى مستوى الشركات، استحوذت شركة التعمير للتمويل العقارى على الحصة الأكبر من التمويلات ضمن مبادرة التمويل العقارى بنسبة %1.7 بقيمة تمويلات 813.617 مليون جنيه لنحو 6742 عميلا.

واحتلت شركة «كونتكت» للتمويل العقارى المركز الثانى بحصة سوقية %1.5 من إجمالى التمويلات العقارية، بقيمة 698.347 مليون جنيه حتى نهاية يونيو الماضى، موجهة لنحو 5364 عميلا.

وجاءت شركة الأهلى للتمويل العقارى فى المرتبة الثالثة بحصة %0.6 بقيمة تمويلات 285.116 مليون جنيه، موجهة لنحو 2543 عميلا.

وفى المركز الرابع تمركزت شركة «أملاك» للتمويل العقارى بحصة 0.5 % بقيمة تمويلات 252.940 مليون جنيه، موجهة إلى 2328 عميلا. وأطلق البنك المركزى مبادرة للتمويل العقارى فى فبراير 2014 بفائدة مدعمة متناقصة لشريحتى محدودى ومتوسطى الدخل بفائدة تتراوح من 5 إلى %7، ويتولى صندوق ضمان التمويل العقارى توفير الوحدة السكنية لشريحة محدودى الدخل، ويقوم بتحديد سعر الوحدة السكنية طبقا لتكاليف إنشائها