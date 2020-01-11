البنوك عطلة رسمية غدا وبعد غد في جميع أنحاء الكويت

أعلن ديوان الخدمة المدنية في الكويت تعطيل الوزارات والهيئات الحكومية والعامة لمدة 3 أيام لوفاة السلطان قابوس بن سعيد، سلطان سلطنة عمان اعتبارا من اليوم السبت.

وبحسب وكالة الأنباء الرسمية في الكويت، أكد الديوان أنه بناء على توجيهات أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، قرر مجلس الوزراء إعلان حالة الحداد لمدة 3 أيام على أن يستأنف العمل الثلاثاء المقبل.

وذكر ديوان الكويت أن الأجهزة والهيئات الحكومية ذات طبيعة العمل الخاصة فيتم تحديد عطلتها بمعرفة الجهات المختصة بشؤونها ومراعاة المصلحة العامة.

السيسي يقدم التعازي في وفاة السلطان قابوس

وكان الرئيس عبدالفتاح السيسي قد قدم التعازي للشعب العماني، في وفاة السلطان قابوس بن سعيد، والذي وافته المنية صباح اليوم، موضحا أنه كان دوما داعماً للقضايا العربية والإسلامية في شتى المواقف.

وأضاف السيسي في تغريدة له على موقع التدوينات المصغرة تويتر: “‏بمزيد من الحزن والأسى أتقدم بخالص التعازي للأمة العربية والشعب العماني الشقيق في وفاة المغفور له جلالة السلطان قابوس بن سعيد”.

وتابع: “كان داعماً دائماً للقضايا العربية والإسلامية في شتى المواقف، ورائداً لنهضة سلطنة عمان الشقيقة أدخله الله فسيح جناته وألهم أسرته الصبر والسلوان”.

وكان ديوان البلاط السلطاني قد أعلن صباح اليوم وفاة سلطان عُمان قابوس بن سعيد، عن عمر يناهز 79 عامًا، دون تحديد خليفة له حيث لايوجد له أبناء ذكور.

وأعلن التلفزيون العماني أن هيثم بن طارق بن تيمور هو السلطان الجديد لسلطنة عمان خلفا للسلطان قابوس، حيث كان هيثم وزيرا للثقافة وابن عم قابوس .

من هو السلطان هيثم بن طارق؟

وتولى السلطان هيثم العديد من المناصب في عُمان، فسبق وكان رئيس اللجنة الرئيسية للرؤية المستقبلية “عمان 2040” ثم وزيرا للتراث والثقافة منذ فبراير 2002.

كما شغل العديد من المناصب في وزارة الخارجية ومنها الأمين العام، ووكيل الوزارة للشؤون السياسية ووزير مفوض.

وتولى أيضا رئاسة الاتحاد العُماني لكرة القدم بين عامي 1983 و1986، وترأس اللجنة المنظمة لدورة الألعاب الأسيوية الشاطئية الثانية التي أقيمت في مسقط 2010.

وعمل فى بعض الأحيان كمبعوث خاص لجلالة السلطان قابوس بن سعيد، خلال عمله في وزارة الخارجية.

كما ترأس كل من المجالس الفخرى لجمعية رعاية الأطفال المعاقين، وجمعية الصداقة العمانية اليابانية.