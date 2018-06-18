البنوك تهيمن على قائمة فوربس لأقوى 100 شركة عربية عام 2018

أصول الشركات زادت 200 مليار دولار والسعودية تستحوذ على ثلث القائمة

4 شركات مصرية في القائمة بينها شركة تكبدت خسائر بقيمة 42 مليون دولار









إعداد – عبدالغفور أحمد محسن







نشرت مجلة فوربس الشرق الأوسط، اليوم، قائمتها لأقوى 100 شركة عربية لعام 2018، والتي هيمن عليها قطاع البنوك والخدمات المالية، بعد أن ضمت القائمة 52 بنكا عربيا.







وتصدرت الشركة السعودية للصناعات الأساسية “سابك” القائمة بحجم أصول تقدر بـ 86 مليار دولار وأرباح 4.9 مليار دولار، تلاها بنك قطر الوطني بحجم أصول 222 مليار دولار وأرباح قيمتها 3.6 مليار دولار، ثم في المركز الثالث بنك أبوظبي الوطني بحجم أصول 182 مليار دولار وأرباح بقيمة 3 مليارات دولار.







وشهدت القائمة تواجد 4 شركات مصرية، منها شركة تدخل القائمة لأول مرة هذا العام، والشركات هي البنك التجاري الدولي في المركز 38 بإجمالي أصول 16.4 مليار دولار وأرباح قيمتها 421 مليون دولار، ثم شركة السويدي اليكتريك في المركز 69 بإجمالي أصول 2.4 مليار دولار وأرباح 362 مليون دولار، ثم شركة أوراسكوم كونستراكشون لیمیتد (دخلت القائمة لأول مرة) في المركز 82 بإجمالي أصول 2.9 مليار دولار وارباح 85 مليون دولار، ثم شركة جلوبال تيلكوم القابضة في المركز 95 بإجمالي أصول 5.3 مليار دولار لكنها حققت خسائر بقيمة 41.8 مليون دولار.











وبحسب تقرير فوربس، سيطرت السعودية على ثلث القائمة، فيما تزايدت الأصول الإجمالية لأقوى 100 شركة بنحو 200 مليار دولار لتصل إلى 2.9 تريليون دولار.







وقالت فوربس إن الشركات العاملة في المنطقة استفادت من التعافي الذي شهدته أسعار النفط على مدار العام الماضي، ونمو الاقتصاد العالمي، بينما أدى ارتفاع أسعار الفائدة إلى تحسن هوامش أرباح البنوك.







وأضافت أن الشركات المدرجة في حققت نمواً ملحوظاً على صعيد 4 مؤشرات رئيسة، هي الإيرادات وصافي الأرباح والقيمة السوقية وإجمالي الأصول.







وعن منهجية الترتيب، قالت فوربس إن إعداد القائمة أخضع الشركات العامة في أسواق المال بالمنطقة للدراسة والبحث، وصنفت وفقاً لـ 4 معايير هي الإيرادات وصافي الأرباح والأصول والقيمة السوقية. كما احتسبت أوزان نسبية متساوية لتلك المعايير، وصولاً إلى النتائج في القائمة النهائية.