البنوك تقود الأسهم الأوروبية للصعود بعد قرار «المركزي» رفع الفائدة

ارتفعت مؤشرات الأسهم الأوروبية، خلال جلسة تداولات اليوم الجمعة؛ مدعومة بمكاسب أسهم البنوك المستمرة بعد يومٍ من إعلان البنك المركزي الأوروبي رفع أسعار الفائدة لكبح جماح التضخم، فيما دعَّم ارتفاع أسعار المعادن أسهم قطاع التعدين، حسبما ذكرت وكالة رويترز.

وارتفع المؤشر “ستوكس 600” لأسهم الشركات الأوروبية بنسبة 0.6% بحلول الساعة 0718 بتوقيت جرينتش؛ مدعومًا بصعود أسهم البنوك بنسبة 1.3%.

وارتفعت أسهم شركات التعدين بنسبة ثلاثة بالمئة تقريبًا، مع اقتراب أسعار النحاس في بورصة لندن من تسجيل أعلى مكاسب أسبوعية خلال ستة أسابيع؛ على خلفية ضعف الدولار.

ورفع البنك المركزي الأوروبي سعر الفائدة بمقدار غير مسبوق بلغ 75 نقطة أساس، أمس الخميس، في أوضح رسالة حتى الآن على عدم التهاون في مواجهة ارتفاع التضخم.

وينتظر المستثمرون اجتماعًا لوزراء الطاقة في دول الاتحاد الأوروبي، في وقت لاحق يوم الجمعة، يهدف لاختيار حلول من قائمة طويلة من التدابير الممكنة لحماية المواطنين من الزيادة الكبيرة في أسعار الطاقة مع اقتراب الشتاء.