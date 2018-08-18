البنوك تقلص استثماراتها في أذون الخزانة بالنصف الأول

سيد بدر:خفضت البنوك المحلية استثماراتها في أذون الخزانة الحكومية خلال النصف الأول من العام الجاري بنحو 15 مليار جنيه لتسجل 665 مليار جنيه تقريبًا بنهاية يونيو مقابل 680.4 مليارًا بنهاية ديسمبر الماضي.وانخفضت إجمالي استثمارات القطاع المصرفي في أذون الخزانة لنحو 645 مليارًا في يناير ثم 619 مليارًا

سيد بدر:

خفضت البنوك المحلية استثماراتها في أذون الخزانة الحكومية خلال النصف الأول من العام الجاري بنحو 15 مليار جنيه لتسجل 665 مليار جنيه تقريبًا بنهاية يونيو مقابل 680.4 مليارًا بنهاية ديسمبر الماضي.

وانخفضت إجمالي استثمارات القطاع المصرفي في أذون الخزانة لنحو 645 مليارًا في يناير ثم 619 مليارًا بنهاية فبراير، قبل أن تعاود الارتفاع خلال مارس إلى 650 مليار جنيه .

وفي أبريل انخفضت مجددًا إلى 642 مليار جنيه، ثم أن ترتفع في مايو ويونيو إلى 662 و665 مليار على الترتيبت.

ووصلت العوائد على أذون الخزانة لمستويات غير مسبوقة منذ تعويم العملة المحلية بعدما رفع البنك المركزي الفائدة بنسبة 7% على دفعات لتسجل 18.75% للإيداع و19.75% للإقراض، قبل أن يخفضها مرتين متتاليتين بواقع 1% لكل مرة خلال فبراير ومارس . وتسجل الفائدة حاليًا 16.75% للإيداع و17.75% للإقراض بعد تثبيتها من قبل البنك المركزي مساء الخميس الماضي .

وواصل العائد على أدوات الدين قصيرة الأجل (أذون الخزانة المحلية)، في عطاء الأسبوع قبل الماضي تراجعه للأسبوع الرابع على التوالى، متأثرا بالسياسة التى اتبعتها وزارة المالية مؤخرا، بالاعتماد على السندات متوسطة وطويلة الأجل، فى تلبية الاحتياجات التمويلية الدورية للموازنة العامة، بجانب انتشار توقعات بإبقاء الفائدة المحلية عند مستوياتها الحالية، فى اجتماع لجنة السياسة النقدية الخميس المقبل.

وهبط مؤشر «AL MAL IR»، الذى يقيس العائد على أذون الخزانة بشكل طفيف بلغ 11 نقطة أساس ( كل 100 نقطة تعادل %1) فى تعاملات الأسبوع قبل الماضى، مقابل 37 نقطة الأسبوع السابق عليه، لتبلغ قيمة المؤشر %18.752 مقابل %18.765، وهى أدنى نقطة يسجلها المؤشر منذ نهاية يونيو، وبلغت خسائر المؤشر فى الأسابيع الأربعة الماضية ما يزيد عن 92 نقطة.

يشير التراجع إلى أن تزايد الثقة من جانب المتعاملين فى السوق، فى قدرة الحكومة والبنك المركزى المصرى، على إبقاء معدلات التضخم ضمن النطاق المستهدف من جانب لجنة السياسة النقدية، بين 10 و%16 نهاية العام الجارى، حسبما قال مسئول قطاع الخزانة بأحد البنوك فى وقت سابق لـ«المال».