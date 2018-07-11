البنوك تضيف 42.6 مليار جنيه للاحتياطيات خلال 3 أشهر

سيد بدردعمت بنوك القطاع المصرفي احتياطياتها بقيمة 42.6 مليار جنيه، خلال الربع الأول من العام الجاري، لتسجل 222.82 مليار جنيه، بنهاية مارس الماضي، مقابل 180.24 مليار جنيه بنهاية ديسمبر السابق عليه، وفقًا لتقرير البنك المركزي الصادر، اليوم الأربعاء.وخلال هذه الفترة احتجزت البنوك مخصصات احتياطية لت

سيد بدر

دعمت بنوك القطاع المصرفي احتياطياتها بقيمة 42.6 مليار جنيه، خلال الربع الأول من العام الجاري، لتسجل 222.82 مليار جنيه، بنهاية مارس الماضي، مقابل 180.24 مليار جنيه بنهاية ديسمبر السابق عليه، وفقًا لتقرير البنك المركزي الصادر، اليوم الأربعاء.

وخلال هذه الفترة احتجزت البنوك مخصصات احتياطية لتطبيق المعيار المحاسبي الجديد IFRS9، كما بدأت البنوك التي يبدأ عامها المالي في الأول من يناير بإعداد قوائم مالية مبدئية للربع الأول بالنظام الجديد، وفقًا لتعليمات البنك المركزي.

وفي مسح أجرته “المال”، خلال مايو على القوائم المالية لـ21 بنكًا حكوميًا وخاصًا، أظهر عدم إدراج بنكا الأهلي ومصر أكبر بنكين حكوميين حجم مخصصات للمعيار الجديد في الموازنة الختامية للعام المالي الماضي المنتهي في يونيو 2017، بينما بلغت تكلفة تطبيق المعيار المحاسبي الجديد في 18 بنكًا 7.085 جنيه.

وأظهر التقرير ارتفاع المركز المالي الإجمالي للبنوك ليتجاوز 5.109 تريليون جنيه بنهاية مارس، مقابل 4.813 تريليون جنيه بنهاية ديسمبر بزيادة 6.14%.

وارتفعت رؤوس أموال القطاع المصرفي من 140.9 مليار جنيه خلال ديسمبر، إلى 142.3 مليار جنيه بنهاية مارس، وارتفعت المخصصات 4 مليارات جنيه لتسجل 114.3 مليار جنيه بنهاية مارس.