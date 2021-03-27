البنوك تضيف 109 فروع جديدة لشبكة فروعها خلال 2020

لتصل إلى 4532 فرعا منها 1208 في القرى

كشف البنك المركزي المصري عن تدشين البنوك المصرية نحو 109 فرعًا جديدًا ضمن شبكة فروعها خلال العام الماضي.

وقال البنك المركزي في بيانات النشرة الشهرية، إجمالي فروع بنوك القطاع المصرفي المصري ارتفع إلى 4532 فرع في نهاية ديسمبر 2020، من 4423 فرع في نهاية ديسمبر 2019.

وأضاف أن فروع البنوك المنتشرة في القرى استقر عددها عند 1208 فرعًا خلال العام الماضي.

وأشارت بيانات البنك المركزي إلى أن إجمالي عدد الموظفين بالقطاع المصرفي المصرفي ارتفاع خلال العام الماضي إلى 126.044 ألف موظف، من 122.917 ألف موظف في العام السابق عليه، بزيادة 3127 موظف جديد.

عدد ماكينات الصراف الآلي بالبنوك ترتفع إلى 14.918 ألف في نهاية العام المنقضي

وأفاد المركزي بأن عدد ماكينات الصرف الآلي التابع للبنوك ارتفع بنحو 1587 ماكينة، ليصل إجمالي الماكينات التابعة للجهاز المصرفي نحو 14.918 ألف ماكينة في نهاية 2020، مقابل 13.331 ألف في نهاية 2019.

وذكر أن أعداد ماكينات نقاط البيع “POS” التابعة للجهاز المصرفي في السوق المحلية، ارتفع إلى 149.511 ألف ماكينة في نهاية ديسمبر 2020، من 88.380 ألف ماكينة في نهاية ديسمبر 2019.

بطاقات الخصم المباشر تبلغ 19.036 مليون بطاقة في نهاية ديسمبر الماضي

وقال البنك المركزي، إن عدد بطاقات الخصم المباشر، صعد بنحو 1.7 مليون بطاقة خلال العام الماضي، لتصل إلى 19.036 مليون بطاقة خصم مباشر بنهاية ديسمبر 2020، مقابل 17.323 مليون في نهاية ديسمبر 2019.

وأوضح بأن عدد البطاقات المدفوعة مقدمًا ارتفع بنحو 5.661 مليون بطاقة خلال العام الماضي، لتصل إلى 21.927 مليون بطاقة بالجهاز المصرفي، من 16.266 مليون بطاقة في العام السابق عليه.

كما زادت البطاقات الائتمانية بالجهاز المصري خلال 2020، بنحو 486.96 ألف بطاقة، لتصل إلى 3.862 مليون بطاقة في نهاية ديسمبر 2020، مقارنة بعدد 3.375 مليون في 2019.