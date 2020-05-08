البنوك تضخ 91.3 مليار جنيه استثمارات في أذون الخزانة خلال مارس (جراف)

ضخّت البنوك العاملة في السوق المحلية استثمارات جديدة في أذون الخزانة الحكومية بقيمة 91.3 مليار جنيه، خلال شهر مارس الماضي، وفقًا لبيانات البنك المركزي.

وارتفع إجمالي استثمارات البنوك في أذون الخزانة لنحو 705.69 مليار جنيه، بنهاية مارس الماضي، مقابل 614.4 مليار جنيه بنهاية فبراير السابق عليه.

يأتي ذلك بعدما انخفضت الاستثمارات، خلال أول شهرين من العام الحالي، وفقدت نحو 62.3 مليار جنيه.

وقادت بنوك القطاع العام استثمارات الأذون الحكومية، حيث رفعت أرصدتها من 240.62 مليار جنيه، بنهاية فبراير الماضي، إلى 309.42 مليار جنيه بنهاية مارس السابق عليه، بزيادة 68.8 مليار جنيه دفعة واحدة.

كما رفعت بنوك القطاع الخاص استثماراتها بنحو 14.9 مليار جنيه تقريبًا ليصل الإجمالي إلى 330.89 مليار جنيه بنهاية مارس، مقابل 316.02 مليار جنيه في فبراير.

ورفعت فروع البنوك الأجنبية استثماراتها من 31.07 مليار جنيه في فبراير إلى 36.35 مليار جنيه في مارس، كما زادت استثمارات البنوك المتخصصة من 26.7 مليار جنيه إلى 29.03 مليار.

وبلغ إجمالي الأرصدة القائمة من الأذون 1.485 تريليون جنيه في مارس، مقابل 1.543 تريليون جنيه في فبراير، بانخفاض قدره 58.2 مليار جنيه .