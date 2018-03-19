البنوك تضخ 43.64 مليار جنيه في أذون الخزانة خلال ديسمبر

سيد بدر:رفعت بنوك القطاع المصرفي استثماراتها في أذون الخزانة الحكومية خلال ديسمبر الماضي بنحو 43.64 مليار جنيه، لتسجل إجمالي استثماراتهم 680.406 مليار جنيه مقابل 636.766 مليار جنيه بنهاية نوفمبر السابق عليه.وتسجل إجمالي الأرصدة القائمة لأذون الخزانة الحكومية نحو 1.141 تريليون جنيه، تمثل استثمارا

سيد بدر:

رفعت بنوك القطاع المصرفي استثماراتها في أذون الخزانة الحكومية خلال ديسمبر الماضي بنحو 43.64 مليار جنيه، لتسجل إجمالي استثماراتهم 680.406 مليار جنيه مقابل 636.766 مليار جنيه بنهاية نوفمبر السابق عليه.

وتسجل إجمالي الأرصدة القائمة لأذون الخزانة الحكومية نحو 1.141 تريليون جنيه، تمثل استثمارات البنوك منها نحو 59.6% منها .

وأظهرت أحدث تقارير البنك المركزي ارتفاع استثمارات البوك العامة إلى 370.943 مليار جنيه بنهاية ديسمبر مقابل 351.9 مليار جنيه بنهاية نوفمبر، كما ارتفعت استثمارات فروع البنوك الأجنبية إلى 24.376 مليار جنيه مقابل 21.22 مليار جنيه .

ودعم بنوك القطاع الخاص استثماراتها لتسجل 273.86 مليار جنيه بنهاية ديسمبر، مقابل 252.06 مليار جنيه بنهاية نوفمبر، بينما تراجعت استثمارات البنوك المتخصصة لتسجل 11.2 مليار جنيه مقابل 11.57 مليارًا.

