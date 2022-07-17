البنوك تضخ قروضا بقيمة 738 مليار جنيه خلال عام

حققت قروض القطاع المصرفى، نموا بنسبة تجاوزت %68 خلال الفترة من مارس 2021 وحتى مارس 2022.

وكشفت بيانات النشرة الشهرية الصادرة عن البنك المركزى المصرى أن إجمالى القروض سجل 3.3481 تريليون جنيه نهاية مارس الماضى، مقارنة مع 2.610 تريليون بنهاية مارس 2021 بزيادة قدرها 738 مليارا طبقًا للحصر الذى أجرته جريدة «المال» على تطور مؤشرات قروض القطاع المصرفى خلال عام.

وأضاف «المركزى» أن قروض القطاع المصرفى بلغت نحو 3.17 تريليون جنيه فى فبراير الماضى مقابل 3 تريليونات بنهاية يناير السابق عليه بزيادة قدرها 17 مليارا.

وارتفع إجمالى قروض القطاع المصرفى فى ديسمبر الماضى إلى 3.03 تريليون جنيه مقارنة مع 3 تريليونات بنهاية نوفمبر السابق عليه.

وقال مصرفيون إن القطاع المصرفى يولى اهتماما كبيرا بتمويل جميع القطاعات سواء على مستوى القطاع الخاص أوالحكومى، إلى جانب الاهتمام بالنشاط الصناعى نظرا لدورهم الكبير فى دفع عجلة التنمية وزيادة الإنتاج بهدف تعزيز الاقتصاد المصري

وأضافوا – فى تصريحات لـ«المال» – أن مبادرات البنك المركزى المصرى لعبت دورًا محوريا فى تعزيز القطاع الصناعى وغير الحكومى بهدف التوسع فى المشروعات القومية وإنعاش الصناعة المصرية وزيادة حجم الصادرات.

وأشاروا إلى أن القطاع الزراعى لايزال يشغل الحصة الأقل من تمويلات البنوك مقارنة مع باقى القطاعات الأخرى وذلك يعود إلى أن البنوك تتعامل مع هذا القطاع بمزيد من التحوط عند منح الائتمان لأنه يعد قطاعا مرتفع المخاطر مما قد ينتج عنه بعض حالات التعثر فى السداد.

وقال محمد البيه الخبير المصرفى إن قروض القطاع الخاص تأتى على رأس أولويات القطاع المصرفى لأنه من أحد محركات التنمية الاقتصادية وتنشيط عجلة الإنتاج.

وأوضح أن البنوك المصرية تسعى جاهدة إلى تدعيم القطاع غير الحكومى من خلال ضخ المزيد من التسهيلات الائتمانية للقطاع بهدف تعزيز الاقتصاد المصرى.

وأضاف أن القطاع الصناعى يشغل حيزا كبيرا من اهتمامات القطاع المصرفى بهدف تحقيق انتعاشة للصناعة داخل السوق المحلية، تنفيذا لتوجيهات الدولة والبنك المركزى المصرى.

وكان البنك المركزى المصرى أطلق فى 17 ديسمبر 2019 مبادرة لدعم قطاع الصناعة بقيمة 100 مليار جنيه بسعر عائد %10 متناقص، قبل أن يعود بعد ذلك ويضيف إليها قطاعى الزراعة والمقاولات ويخفض عائدها إلى %8 متناقص، فى إطار الإجراءات التى نفذها البنك لدعم قطاعات الاقتصاد فى مواجهة تداعيات فيروس كورونا.

وأشار «البيه» إلى أن البنوك لديها مزيد من التحوط فى منح تسهيلات للقطاع الزراعى لأنه من أكثر النشاطات التى تواجه مخاطر مرتفعة، مقارنة مع القطاعات، لافتًا إلى أنه ينتج عنه تعثر فى السداد لذلك لم تكن تموله المصارف بالشكل الكافى.

وسمح «المركزى» للبنوك بتمويل الجمعيات التعاونية، سواء تلك الخاصة بالمزارعين أو الجمعيات المنشأة بغرض التحول لطرق الرى الحديثة، فى إطار مبادرة «المركزى» لتمويل الشركات والمنشآت الصغيرة عام 2016 وحرصا على منح مزيد من الدعم للقطاع الزراعى بما فى ذلك توفير تمويل للمزارعين لتحديث وسائل الرى ومد خطوط المياه، فقد ارتأى «المركزى» أهمية توسيع دائرة المستفيدين من المبادرة المشار إليها لتشمل هذا القطاع المهم لما له من آثار إيجابية فى رفع معدلات النمو والتنمية وتحسين أداء الاقتصاد القومى.

ولفت «البيه» إلى أن القطاع التجارى تأثر خلال الآونة الأخيرة نتيجة ارتفاع أسعار الفائدة وهو ما دفع المستثمرين إلى التحوط فى الحصول على قروض جديدة للعملاء.

من ناحية أخرى، يرى ماجد فهى الخبير المصرفى أن الزيادة فى حصة القطاع الحكومى، تعود إلى توجيهات الدولة، بالتوسع فى المشروعات القومية التى تنفذها الحكومة، مشيرًا إلى أن النشاط الحكومى سيشهد تزايدا فى التمويلات من القطاع المصرفى خلال الفترة المقبلة لتعزيز البنية التحتية بهدف تنشيط الاقتصاد المصرى.

وأوضح أن مبادرات البنك المركزى لعبت دورًا كبيرا فى دعم القطاع الصناعى خلال الآونة الأخيرة نظرا لدوره الكبير فى تعزيز عجلة الاقتصاد وزيادة حجم الصادرات.

وأضاف أن تمويلات القطاع الزراعى فى البنوك تعتمد على ضرورة دراسة البيئة المحيطة بالنشاط الزراعى، ومنها التقلبات الطبيعية مثل المناخ.

ووضعت الدولة إستراتيجية للتنمية الزراعية تتوافق فى أهدافها مع «رؤية مصر 2030 » وتهدف إلى تدعيم الأمن الغذائى وتحسين التغذية بشكل صحى وآمن مع تعزيز الزراعة المستدامة.

وتتمثل مشروعات التوسع الأفقى فى مشروع الدلتا الجديدة الذى يستهدف تحقيق تنمية شاملة لمساحة 2،2 مليون فدان تعتمد على التكنولوجيا الحديثة فى الزراعة واستخدام آليات الذكاء الاصطناعى.

الحكومة تستحوذ على %37.70 من القروض الائتمانية

واستحوذت الحكومة على 37.70 % من إجمالى قروض القطاع المصرفى بنهاية مارس الماضى مقارنة مع نحو 34.86 % بنهاية مارس السابق عليه.

ووصل حجم التمويلات الممنوحة للقطاع الحكومى إلى 1.26 تريليون جنيه خلال فترة المقارنة.

وكانت أعلى نسبة حصل عليها القطاع الحكومى فى يناير الماضى ليستحوذ على 37.82 % من إجمالى القروض الائتمانية، لتسجل نحو 1.70 تريليون جنيه، مقابل 1.13 تريليون بنهاية الشهر السابق عليه، بزيادة قدرها 32.144 مليار.

كما بلغ حجم القروض الموجهة إلى القطاع الحكومى 1.11 تريليون جنيه بنهاية نوفمبر الماضى مقارنة مع تريليون بنهاية أكتوبر السابق له.

القطاع غير الحكومى يستحوذ على النصيب الأكبر من القروض

وتصدر القطاع غير الحكومى قائمة القطاعات التى حصلت على قروض ائتمانية من القطاع المصرفى ، بحصة 62.29 % بنهاية مارس الماضى.

وتراجعت حصة القطاع غير الحكومى بالعملتين المحلية والأجنبية من %65.13 بنهاية مارس 2021 إلى 62.29 % بنهاية مارس الماضى إذ وصل حجم التمويلات الممنوحة للقطاع غير الحكومى بالعملتين المحلية والأجنبية إلى 2 تريليون جنيه، مقارنة مع 1.98 تريليون بنهاية الشهر المناظر له.

كما ارتفعت القروض غير الحكومية بالعملتين المحلية والأجنبية بقيمة 30.9 مليار جنيه، لتسجل 1.92 تريليون بنهاية مارس 2022 مقابل 1.89 تريليون فى الشهر السابق له.

كما ارتفعت القروض غير الحكومية بالعملتين المحلية والأجنبية إلى 1.88 تريليون جنيه بنهاية نوفمبر الماضى مقارنة مع 1.85 تريليون بنهاية أكتوبر المناظر له.

الصناعة تحصل على %25.7 من تمويلات البنوك

وحصل القطاع الصناعى من إجمالى قروض القطاع المصرفى على المرتبة الثالثة ، بنسبة تجاوزت %25 بقيمة 861.65 مليار جنيه موزعة بواقع 452.2 مليار جنيه بالعملة المحلية، 409.1 مليار بالعملات الأجنبية ، خلال فترة المقارنة.

وبحسب الحصر تبين أن القطاع الصناعى يعد أحد أبرز القطاعات التى تشغل حيزا كبيرا من اهتمام البنوك، فهو لم يهبط دون %19 من التسهيلات الممنوحة خلال الشهور الماضية، التى أجرى خلالها المسح.

وارتفعت حصة القطاع الصناعى من إجمالى قروض تسهيلات القطاع المصرفى الائتمانية فى فبراير الماضى، إلى 55.2 مليار بمعدل نمو بلغ 17.38 %.

وسجلت حصة القطاع الصناعى من إجمالى قروض القطاع المصرفي %17.48 بنهاية يناير 2012 لتسجل نحو 541.1 مليار جنيه، مقارنة مع %17.87 وبقيمة تمويلات بلغت نحو 593.3 مليار بنهاية ديسمبر السابق عليه.

بينما بلغت أيضا حصة القطاع الصناعى من قروض القطاع المصرفى %18.21 بنهاية نوفمبر الماضى، لتصل إلى 546.7 مليار جنيه، مقابل 18.62 % وبقيمة تمويلات بلغت نحو 547.7 مليار جنيه بنهاية أكتوبر السابق عليه.

%6.7 من تمويلات البنوك موجه لقطاع التجارة

وجاء قطاع التجارة فى المرتبة الرابعة من إجمالى القروض الائتمانية الممنوحة للقطاع المصرفى، بنسبة %6.7 لتسجل نحو 226.4 مليار جنيه بنهاية مارس الماضى مقارنة مع 218.5 مليار بنهاية فبراير 2022.

وبلغت حصة التمويلات الممنوحة للقطاع التجارى 213.9 مليار جنيه بنهاية ينايرالماضى مقارنة مع 204.2 مليار بنهاية ديسمبر السابق عليه ليستحوذ على حصة 6.9 % خلال فترة المقارنة.

وسجلت حصة التسهيلات الممنوحة للقطاع التجارى %6.7 بقيمة تمويلات 202.8 مليار جنيه بنهاية نوفمبر الماضى، منها 189.9 مليار بالعملة المحلية، و12.8 بالعملة الأجنبية.

فيما أظهر المسح أن حصة التسهيلات الممنوحة للقطاع التجارى وصلت إلى %6.77 بقيمة تمويلات 199.12 مليار جنيه بنهاية أكتوبر الماضى، منها 186 مليارًا بالعملة المحلية، و13 بالعملة الأجنبية.

تمويلات البنوك للقطاع الزراعى أقل من %3.

ولايزال القطاع الزراعى يشكل الحصة الأدنى مقارنة مع النشاطات الأخرى مثل التجارة والصناعة والقطاع الخاص.

وجاءت حصة القطاع الزراعى فى المرتبة الأخيرة من تمويلات القطاع المصرفى بنسبة أقل من %3 خلال فترة المقارنة.

كما سجلت حصة التمويلات الممنوحة من البنوك للقطاع الزراعى 2.6 % بنهاية مارس الماضى، بقيمة تمويلات 87.7 مليار جنيه.

وطبقًا لبيانات النشرة الشهرية الصادرة عن البنك المركزى المصرى، حققت قروض القطاع المصرفى نحو 81.3 مليار جنيه، بنهاية فبراير الماضى مقارنة مع 79.61 مليار بنهاية الشهر السابق عليه.

وأخذ القطاع المصرفي فى زيادة تمويلاته الممنوحة للقطاع الزراعى، بشكل طفيف، فكانت نسبة الزراعة من التسهيلات الائتمانية %2.5 فى يناير الماضى ، بقروض بلغت وقتها 79.6 مليار جنيه مقارنة مع 77.6 مليار بنهاية العام الماضى.

كما سجلت حصة التسهيلات الممنوحة للقطاع الزراعى %6.7 بقيمة تمويلات 75 مليار جنيه بنهاية نوفمبر الماضى، منها 41.8 مليار بالعملة المحلية، و33.1 بالعملة الأجنبية.

وبحسب الحصر الذى أجرته صحيفة «المال» تبين أن حصة التسهيلات الممنوحة للقطاع الزراعى وصلت إلى %2.5 بقيمة تمويلات 73.6 مليار جنيه بنهاية أكتوبر الماضى ، منها 39.9 مليار بالعملة المحلية، و33.6 بالعملة الأجنبية.

◗❙ ماجد فهمى: ارتفاع تمويلات «الحكومي» يعود إلى التوسع فى المشروعات القومية

◗❙ محمد البيه: القطاع الصناعى يشغل حيزا كبيرا من اهتمامات المصارف

تطور قروض القطاع المصرفى خلال عام

القروض المقدمة للعملاء مارس 2022 فبراير 2022 يناير 2022 ديسمبر 2021 نوفمبر 2021 أكتوبر 2021 سبتمبر 2021 أغسطس 2021 يوليو 2021 يونيو 2021 مايو 2021 أبريل 2021 مارس 2021 إجمالي القروض 3.348 3.177 3.095 3.032 3.002 2.940 2.898 2.849 2.805 2.856 2.773 2.676 2.610 قروض الحكومة 1.262 1.193 1.171 1.139 1.120 1.082 1.060 1.037 1.019 1.073 1.025 0.948 0.910 الحصة 37.706 37.566 37.824 37.551 37.299 36.806 36.591 36.415 36.344 37.580 36.974 35.423 34.864 نسبة النمو في الحصة 0.140 -0.258 0.273 0.252 0.493 0.215 0.177 0.070 -1.235 0.606 1.551 0.559 القروض الغير حكومية 2.086 1.983 1.925 1.894 1.882 1.858 1.837 1.812 1.786 1.782 1.748 1.728 1.700 الحصة 62.294 62.434 62.176 62.449 62.701 63.194 63.409 63.585 63.656 62.420 63.026 64.577 65.136 نسبة النمو في الحصة -0.140 0.258 -0.273 -0.252 -0.493 -0.215 -0.177 -0.070 1.235 -0.606 -1.551 -0.559 إجمالي القروض 3.348 3.177 3.095 3.032 3.002 2.940 2.898 2.849 2.805 2.856 2.773 2.676 2610229 إجمالي قروض الزراعة 0.088 0.081 0.080 0.078 0.075 0.074 0.070 0.068 0.061 0.061 0.062 0.062 0.059 بالعملة المحلية 0.048 0.046 0.044 0.044 0.042 0.040 0.037 0.035 0.035 0.035 0.033 0.033 0.032 بالعملة الأجنبية 0.040 0.036 0.035 0.034 0.033 0.034 0.033 0.033 0.026 0.027 0.028 0.029 0.027 الحصة 2.620 2.560 2.572 2.561 2.499 2.506 2.426 2.391 2.167 2.153 2.229 2.314 0.000 نسبة النمو في الحصة 0.060 -0.012 0.011 0.061 -0.007 0.080 0.035 0.225 0.014 -0.076 -0.086 2.314 إجمالي القروض 3.348 3.177 3.095 3.032 3.002 2.940 2.898 2.849 2.805 2.856 2.773 2.676 2.610 إجمالي قروض التجارة 0.226 0.219 0.214 0.204 0.203 0.199 0.194 0.196 0.194 0.194 0.193 0.190 0.183 بالعملة المحلية 0.211 0.206 0.201 0.192 0.190 0.186 0.181 0.178 0.177 0.176 0.176 0.173 0.170 بالعملة الأجنبية 0.015 0.013 0.013 0.012 0.013 0.013 0.013 0.018 0.018 0.018 0.018 0.017 0.013 الحصة 6.765 6.880 6.913 6.736 6.758 6.773 6.708 6.887 6.934 6.791 6.966 7.113 7.000 نسبة النمو في الحصة -0.116 -0.032 0.177 -0.022 -0.015 0.065 -0.179 -0.047 0.143 -0.175 -0.146 0.112 إجمالي القروض 3.348 3.177 3.095 3.032 3.002 2.940 2.898 2.849 2.805 2.856 2.773 2.676 2.610 إجمالي قروض الصناعة 0.862 0.552 0.541 0.539 0.547 0.547 0.551 0.555 0.547 0.546 0.529 0.524 0.512 بالعملة المحلية 0.452 0.440 0.430 0.430 0.433 0.433 0.435 0.440 0.437 0.433 0.415 0.409 0.398 بالعملة الأجنبية 0.409 0.112 0.111 0.109 0.114 0.114 0.115 0.115 0.110 0.112 0.114 0.115 0.114 الحصة 25.735 17.384 17.482 17.788 18.212 18.622 19.002 19.469 19.508 19.103 19.090 19.569 19.620 نسبة النمو في الحصة 8.351 -0.097 -0.306 -0.424 -0.410 -0.380 -0.467 -0.039 0.404 0.013 -0.479 -0.051

إعداد ـ المال

المصدر- النشرة الشهرية للبنك المركزى